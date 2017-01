Kalisz: spotkanie opłatkowe środowisk twórczych

eK, Kalisz, 2017-01-17

Życzę Bożego pokoju i ładu moralnego, z których płynie radość - mówił do artystów bp Łukasz Buzun podczas dorocznego spotkania Duszpasterstwa Środowisk Twórczych Diecezji Kaliskiej.

Przybyłych twórców powitał ks. kan. dr Jacek Paczkowski, diecezjalny duszpasterz środowisk twórczych. W ramach duszpasterstwa kilkadziesiąt osób spotyka się regularnie w Kaliszu na wykładach i prelekcjach.

Spotkanie poprzedziła modlitwa w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu oraz koncert w wykonaniu muzyka Jacka Klyty z Kępna, który zagrał na skrzypcach i fletni Pana.

W noworocznym spotkaniu wzięli udział m.in. aktorzy Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, mecenasi kultury, muzycy, plastycy, poeci, pisarze, fotografowie, pracownicy muzeów, bibliotek i ośrodków kultury.

W swoim przemówieniu bp Łukasz Buzun życzył Bożego pokoju i ładu, z których płynie radość. – Z Ewangelii o Bożym Narodzeniu płynie przesłanie radości, bo przyszedł do nas Zbawiciel i zostaliśmy przez Niego odkupieni. Każdy z nas jest człowiekiem zakorzenionym w Bożej radości, w Chrystusie. Tej radości najbardziej nam potrzeba – powiedział biskup pomocniczy diecezji kaliskiej.

Dodał, że radość wypływa z uporządkowania wewnętrznego. - Życzę, żeby przeżywać życie w radości, żeby mieć w swoim wnętrzu, w swojej duszy radość, która płynie z pokoju, ładu moralnego, poukładanego wnętrza – mówił hierarcha.

Zachęcał do wzywania wstawiennictwa Matki Bożej i św. Józefa w dążeniu do przemiany życia. – Każdemu życzę tej przemiany ku dobremu, bo z niej płynie radość, zadowolenie i szersza perspektywa, która jest złączona z wiarą – podkreślał bp Buzun.

Od samego początku w spotkaniach w ramach Duszpasterstwa Środowisk Twórczych Diecezji Kaliskiej uczestniczą Adam i Zofia Borowiakowie. – Duszpasterstwo daje nam możliwość spotkania się z osobami z różnych środowisk życia kulturalnego. Spotykamy tutaj dawnych znajomych z Kępna, Ostrowa, Krotoszyna. W ten sposób tworzy się taka towarzyska platforma. Bardzo ważna jest sfera duchowa. Wspólna modlitwa to jest wielka wartość w tak zagonionym dzisiaj świecie. Przez te lata bywało tutaj wielu interesujących gości z prelekcjami, odczytami. Te spotkania są ubogacone wykładami z różnych dziedzin życia kulturalnego. Uważam, że spotkania mogłyby odbywać się nie raz na kwartał, ale częściej, może co miesiąc – powiedział KAI Adam Borowiak, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu oraz prezes Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka.

- Są to miłe spotkania z osobami, które zajmują się podobnymi rzeczami prowadzone w duchu chrześcijańskim. Jest też okazja do wymiany doświadczeń i nawiązania nowych kontaktów – zaznaczyła Ewa Andrzejewska, historyk sztuki z Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/