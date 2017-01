Bp Janiak: uczeń Chrystusa winien być człowiekiem jedności

ek, Jarocin, 2017-01-22

"Każdy uczeń Chrystusa winien być człowiekiem jedności, scalenia, a nie dzielenia, rozbijania, intryg" - mówił bp Edward Janiak podczas spotkania noworocznego z mieszkańcami Jarocina. Biskup kaliski przewodniczył Mszy św. w kościele pw. św. Marcina w Jarocinie.

W homilii biskup kaliski nawiązał do Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. "Skoro Chrystus modlił się o jedność, to wynika z tego, że jedność jest wielkim darem, o który trzeba się modlić, ale jest też zadaniem, które należy w trudzie i wysiłku wypełniać" – powiedział celebrans.

Zaznaczył, że szczególną wartością jest jedność w świecie ludzkim. "Dobrze żyje się w rodzinach, gdzie panuje jedność. Dobrze żyje się w zakładzie pracy, w którym doświadcza się wzajemnej życzliwości i nie ma intryg. Dobrze żyje się w narodzie zjednoczonym, w którym nie ma wewnętrznych sporów, czego nie możemy dzisiaj powiedzieć o Polsce. Nawet z zewnątrz mogą być interwencje, bardzo wielu ludziom zależy, żeby w Polsce nie było jedności i jesteśmy tego świadkami. Dobrze żyje się w Kościele, w którym wszyscy żywią te same przekonania, znają prawdy wiary, podejmują jednakowe praktyki religijne" – podkreślał kaznodzieja.

Ubolewał, że mimo wysiłków i starań ciągle brakuje jedności. "Ciągle chorujemy na brak jedności. Brakuje jedności w małżeństwach i rodzinach, w relacjach sąsiedzkich, w pracy, w narodach, w Kościele. Uczniowie Chrystusa w dalszym ciągu są podzieleni, skłóceni" – stwierdził bp Janiak.

Wskazywał, że modlitwa o jedność to pierwszy lek na chorobę rozbicia i zachęcał do naśladowania Chrystusa, który w decydującej chwili swego życia modlił się o jedność.

Druga część spotkania odbyła się w ratuszu w Jarocinie, gdzie życzenia biskupowi i mieszkańcom złożył burmistrz Adam Pawlicki. W swoim wystąpieniu podkreślał, że bardzo dobrze układa się współpraca władz samorządowych z proboszczami jarocińskich parafii.

Biskup kaliski życzył opieki Bożej. "Życzę, abyście trwali w dobrym, abyście pamiętali o przykazaniach Bożych, żeby nie przykładać ręki do śmierci człowieka czy to nienarodzonego, czy starszego. Ogłoszony Rok św. Brata Alberta każe nam być wrażliwymi na ludzi biedniejszych, którzy sobie nie radzą. Trzeba mieć wrażliwość na drugiego człowieka, bo każdy człowiek ma w sobie iskrę obecności Boga" – powiedział bp Janiak.

Biskup przełamał się opłatkiem z przedstawicielami władz samorządowych, pracownikami instytucji i mieszkańcami Jarocina.

W spotkaniu uczestniczyli: ks. prał. Dariusz Matusiak, proboszcz parafii pw. św. Marcina w Jarocinie i o. Joel Kokott, proboszcz parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Jarocinie.

