Katowice: Eucharystia z okazji imienin bp. Adama Wodarczyka

ks.sk, Katowice, 2016-12-22

W Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach pod przewodnictwem metropolity górnośląskiego abp. Wiktora Skworca odprawiono Eucharystię w intencji bp. Adama Wodarczyka z okazji imienin.

- Gromadzimy się na Eucharystii, gdy dopełnia się czas liturgicznego Adwentu, dlatego z radością włączamy się dzisiaj w ewangeliczny hymn Magnificat i z Matką Zbawiciela uwielbiamy wszechmocnego Boga, który nam uczynił i czyni nadal wielkie rzeczy. Dzisiaj uwielbiamy Pana w życiu i posłudze pasterskiej bp. Adama Wodarczyka w związku z jego bliskimi imieninami – powiedział ks. Jan Smolec kanclerz katowickiej kurii.

- Chciałbym dzisiaj u schyłku tego liturgicznego Adwentu podkreślić coś bardzo ważnego: można czekać na różne dary od Pana Boga. Oczekiwać z gorącą wiarą i wylewać duszę przed Panem. Ale to co najważniejsze po otrzymaniu tego daru, to świadomość tego od kogo ten dar pochodzi, lecz również tego, że dar ten wciąż do dawcy należy – zauważył pomocniczy biskup katowicki Marek Szkudło podczas homilii. Podkreślił, że wszystko co otrzymujemy od Pana Boga w dalszym ciągu do Niego należy. Stwierdził, że tajemnica prawdziwego obdarowania polega na tym, że „dary Boga na zawsze pozostaną Boga, a obdarowany, posiadając je do Boga należy”.

Biskup Szkudło podkreślił także, że Adam, pierwszy człowiek niewątpliwie był obficie obdarowany. Zaryzykował też stwierdzenie, że „gdyby Adam miał świadomość, że dar który otrzymał, że życie, które mu dano wciąż należy do Dawcy, nie zrobiłby nic przeciwnego Panu Bogu”. – I to jest niezwykła nauka dla każdego z nas i wspaniała okazja, by wspominając Twojego, biskupie Adamie, patrona, życzyć Ci nieustającej świadomości, że wszystko co masz od Boga pochodzi i do Boga wciąż należy. Tak jak należysz do Niego Ty – podkreślił.

- Składamy najlepsze życzenia. Dołączamy je do ofiary Jezusa Chrystusa, którą tutaj wspólnie sprawowaliśmy w intencjach solenizantów, ale przede wszystkim w intencji bp. Adama (…). Przede wszystkim życzymy Ci spotkania ze Słowem, które stało się Ciałem i żebyś był wytrwałym sługą tego Słowa – powiedział na zakończenie Eucharystii abp Wiktor Skworc. Metropolita katowicki dziękując za pełnioną przez bp. Wodarczyka posługę podkreślił jego wysiłki jakie czyni w sprawie promowania osoby Czcigodnego Sługi Bożego Franciszka Blachnickiego.

Biskup Adam Wodarczyk pochodzi z Tarnowskich Gór. 6 stycznia 2015 roku wraz z ks. Markiem Szkudłą otrzymał święcenia biskupie w katowickiej katedrze z rąk abp. Wiktora Skworca. Współkonsekratorami byli: emerytowany abp katowicki Damian Zimoń oraz emerytowany biskup legnicki Stefan Cichy. Jako swoje zawołanie biskupie przyjął hasło: „Światło-Życie”.

