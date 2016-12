Katowice: spotkanie świąteczne w katowickiej kurii

ks.sk, Katowice, 2016-12-23

Włodarze miasta Katowice i województwa śląskiego oraz wierni archidiecezji katowickiej spotkali się w czwartek na corocznym spotkaniu opłatkowym. Świąteczne życzenia złożył zebranym w gmachu kurii matropolitalnej abp Wiktor Skworc.

Metropolita katowicki odwołał się do kończącego się roku. Zwrócił uwagę na jedno z najważniejszych tegorocznych wydarzeń - Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. – To było piękne objawienie Polski, naszego społeczeństwa, naszego Kościoła, władz samorządowych – mówił abp Wiktor Skworc. Podziękował także wszystkim za współtworzenie tego wydarzenia.

- Dziękujemy Panu Bogu za to, że tak świat umiłował, że dał swojego Syna Jednorodzonego. A naszą powinnością jest, abyśmy ten dar przyjęli i abyśmy mogli Bożymi darami rzeczywistość, w której żyjemy czynić coraz lepszą – podkreślił metropolita katowicki.

Z kolei marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa ocenił, że otaczający nas świat jest coraz bardziej niespokojny. - Z pewną niepewnością, ze strachem zaczynamy patrzeć w przyszłość, bo czas w kraju i na świecie dość burzliwy. Nie wiemy co nas czeka. Święta to dobry czas aby Polacy byli ze sobą, żeby te wszystkie spory, waśnie, które się gdzieś dzieją, żeby zostały zasypane i byśmy mogli być wciąż jedną wielką wspólnotą – powiedział marszałek.

- Potrzeba współpracy z łaską Bożą i bliźnimi jest niezbędna byśmy w obliczu zalewającego nas morza zamętu znowu byli zjednoczeni i solidarni. Byśmy znowu pomagali sobie we wspólnym budowaniu przyszłości – napisał do uczestników przedświątecznego spotkania Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski.

Natomiast do zadumy i analizy tego, co minęło oraz podjęcia nowych wyzwań na przyszłość zachęcał prezydent Katowic Marcin Krupa.

W czasie spotkania Salonowa Orkiestra Żeńska Holdingu Węglowego i KWK „Murcki-Staszic” oraz wszyscy goście zaśpiewali najpopularniejsze kolędy. Spotkanie zakończyło dzielenie się opłatkiem oraz spotkanie przy kawie.

Przedświąteczne spotkanie w kurii metropolitalnej jest wieloletnią tradycją. Oprócz przedstawicieli władz państwowych i samorządowych oraz instytucji publicznych, przybywają na nie wierni, którzy chcą złożyć świąteczne życzenia katowickim biskupom.

