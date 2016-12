Katowice: księża-studenci u metropolity katowickiego

ks.sk, Katowice, 2016-12-29

Abp Wiktor Skworc spotkał się w czwartkowe przedpołudnie z księżmi-studentami archidiecezji katowickiej. Spotkanie odbyło się w gmachu kurii metropolitalnej. Studenci obecni na spotkaniu opowiadali o swoich postępach w pracy naukowej, dzielili się doświadczeniami Kościołów lokalnych, w których się znajdują.

Obecnie kilkunastu księży archidiecezji katowickiej studiuje na dziennych studiach doktoranckich na różnych uczelniach. Kierunki, na które zostali posłani zostały wybrane w oparciu o potrzeby lokalnych społeczności wiernych. Wśród nich znajdziemy stosunki dyplomatyczne, psychologię, liturgikę, komunikację społeczną, prawo. Studia te odbywają się na uczelniach w Polsce, we Włoszech, Niemczech oraz Hiszpanii.

- Na studiach, które podejmuję, a są to nauki o rodzinie, bardzo duży akcent kładzie się na współczesne nauczanie Kościoła, m.in. na nauczanie papieża Franciszka - mówi ks. Kazimierz Musioł studiujący w Lublinie.

Metropolita katowicki abp Wiktor Skworc pytał również o to, czy i w jaki sposób księża-studenci posługują duszpastersko w diecezjach, w których się znajdują. Podzielił się także aktualiami, którymi żyje Kościół na Śląsku. To wszystko po to, aby "ciągle utrzymywali dobry kontakt z Kościołem z którego wyszli".

- Studenci studiują te dziedziny teologiczne, które są najbardziej potrzebne dla Kościoła lokalnego - mówi ks. Łukasz Gaweł, który jest opiekunem księży-studentów w archidiecezji katowickiej. Dodaje, że tego typu spotkania mają na celu utwierdzenie więzi ze swoim biskupem, którego będą później najbliższymi współpracownikami.

Spotkanie księży-studentów z metropolitą katowickim odbywa się dwa razy w roku. Zawsze jest to okres świąteczny, gdyż jest to czas wolny od zajęć na uczelniach i księża mają wówczas okazje przyjechać do rodzimej diecezji na kilka dni. W tym czasie posługują także w parafiach, na terenie których zamieszkują podczas studiów.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/