Katowice: sylwester dla bezdomnych i ubogich

mip, Katowice, 2016-12-30

Już po raz trzeci blisko dwustu ubogich i bezdomnych weźmie udział w zabawie sylwestrowej organizowanej w Katowicach. Tegoroczna edycja „Sylwestra z Ubogimi” będzie wyjątkowa, ponieważ po raz pierwszy zagości on także w Krakowie. Rekordowa jest również liczba wolontariuszy zaangażowanych w przygotowanie tego wydarzenia. W samych Katowicach zgłosiło się prawie dwieście chętnych do pomocy osób.

Sylwester dla bezdomnych i ubogich ma w Katowicach długą tradycję. Od ponad dwudziestu lat organizowany jest przez kleryków z Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego. Od dwóch lat dzięki połączonym siłom kleryków, wolontariuszy i darczyńców przybrał nową formę- „Sylwestra z Ubogimi”.

W ostatni dzień roku, w auli przy parafii św. apostołów Piotra i Pawła w Katowicach, każdy z blisko dwustu zaproszonych gości znajdzie dla siebie imienne miejsce przy bogato zastawionym stole. Nie zabraknie atrakcji zarówno dla ciała - wystawnej kolacji, tańców i zabaw z wodzirejem, jak i dla ducha - dobrego słowa, wspólnej modlitwy i Eucharystii odprawionej o północy. Ponadto każdy z gości otrzyma w prezencie paczkę.

Naszym priorytetem jest budowanie wspólnoty z przybyłymi ubogimi oraz umożliwienie im dostrzeżenia własnej wartości - mówią organizatorzy sylwestra - nie chcemy ich traktować, jak bezimiennej masy, dla której łaskawie coś możemy zrobić. Pragniemy, aby każdy imiennie zaproszony gość poczuł, że jest to zrobione z myślą o nim. Chcemy wspólnie potańczyć, porozmawiać, zjeść kolację, pomodlić się, spędzić ten wyjątkowy wieczór razem. Wiemy, że przez taką akcję nie zmienimy trudnych życiowych historii, ani nie rozwiążemy problemu bezdomności. Chcemy jedynie dać naszym gościom do zrozumienia, że są dla nas ważni. Otoczyć ubogich szacunkiem i dostrzec ich wartość pomimo zagmatwanych życiowych losów.

Lista wolontariuszy jest już zamknięta, zakończyła się także zbiórka funduszy na organizację wydarzenia. Nie oznacza to jednak, że nie można już pomóc. Dary materialne oraz kulinarne, a także pieniądze (w gotówce) można będzie jeszcze składać w dniu przygotowań (30.12) jak i w samego Sylwestra - na miejscu imprezy, czyli w auli za kościołem św. Piotra i Pawła przy ul. Mikołowskiej 32 w Katowicach.

Więcej informacji na www.sylwesterzubogimi.pl

