Katowice: Betlejem w Spodku

ks.sk, Katowice, 2016-12-30

Wzorem latu ubiegłych po Świętach Bożego Narodzenia a przed Nowym Rokiem w katowickim "Spodku" jest organizowany rodzinny koncert kolęd "Betlejem w Spodku". W tym roku można było usłyszeć najpiękniejsze kolędy z różnych stron świata.

Piotr Nazaruk lider zespołu Trzecia Godzina Dnia poprowadził muzycznie koncert Betlejem w Spodku, który odbył się 29 grudnia w Katowicach. Tym razem zespół zaproponował podróż po całym świecie, aby w ten sposób zaprezentować najpiękniejsze kolędy świata.

Zaproszony przez TGD Yaron Cherniak rozpoczął koncert od zaśpiewania po hebrajsku fragmentu starotestamentowego proroctwa Micheasza: "A ty, Betlejem Effrata, tak małe wśród judzkich pokoleń. Lecz właśnie z ciebie wyjdzie Ten, który będzie panował nad całym Izraelem". Język hebrajski usłyszeli też uczestnicy koncertu na zakończenie pierwszej części, kiedy odśpiewano słowa z Ewangelii: "Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie" do których melodię również ułożył Yaron Cherniak.

Uczestnicy koncertu również usłyszeli pieśni bożonarodzeniowe w językach: angielskim, francuskim, hiszpańskim, katalońskim, a nawet po łacinie - zespół przygotował łacińską antyfonę adwentową, prawdopodobnie z IX w. mówiącą o Emmanuelu - Synu Bożym, który ma przynieść Izraelowi odkupienie i radość.

TGD zaprosiło do współpracy takich artystów jak Katarzyna Cerekwicką, Piotra Cugowskiego czy Adama Krylika. Na scenie w katowickim "Spodku" stanęli także Brian Fentress, który jest pochodzącym z Detroit instruktorem warsztatów gospelowych, Mino Cinelu, francuski multiinstrumentalista i specjalista od perkusjonaliów oraz Yaron Cherniak który na co dzień koncertuje z zespołem Miqedem z Tel Awiwu.

W koncercie wzięli też udział muzycy z Częstochowa Pipes & Drums. To jedyna w Polsce orkiestra grająca na wielkich dudach szkockich. Powstali w 2002 roku i tworzą zespół na wzór wywodzących się z armii brytyjskiej orkiestr, które były tworzone by ułatwiać przemarsze. Występują na całym świecie i jako jedyna cywilna orkiestra koncertują razem z orkiestrami Wojska Polskiego.

W tym roku po raz pierwszy w koncercie wziął udział bp Marian Niemiec z kościoła ewangelicko-augsburskiego diecezji katowickiej. - Cieszymy się bardzo z obecności, święta Bożego Narodzenia przeżywamy zawsze wspólnotowo, ekumenicznie, bo Pan Jezus narodził się dla wszystkich - mówił metropolita katowicki abp Wiktor Skworc przedstawiając bp. Niemca.

- To już kolejny raz kiedy mamy okazję wspólnie kolędować, to już nasza tradycja (...) z czego się bardzo cieszę. Muszę powiedzieć, że to wydarzenie, Betlejem w Spodku, traktuję jako taką wielką cysternę wspaniałego paliwa. Paliwa, które posiada wartości głoszone przez Jezusa Chrystusa, który nam się rodzi - powiedział podczas koncertu Marcin Krupa, prezydent Katowic.

- Chciałbym wyrazić moją wielką radość, że mogę tutaj być i chciałbym złożyć życzenia. Jezus Chrystus jest Panem nas wszystkich i jest światłością, która oświeca nas wszystkich, dlatego chciałbym życzyć, aby rozświetlał wszystkie ścieżki naszego życia, zwłaszcza wtedy kiedy będą nam się wydawać ciemne, bardzo kręte - mówił bp Niemiec do zebranych w Spodku.

Metropolita katowicki rozpoczął swoje słowo od pozdrowienia skierowanego do wszystkich obecnych. - Moi drodzy, tutaj w Spodku są dzisiaj same święte rodziny! Więc pozdrawiamy wasze maleństwa, które w tym naszym wspólnym śpiewaniu uczestniczą. Myślę, że szczególne oklaski należą się każdej Maryi (...) i podziękowania również się należą troskliwym Józefom - mówił abp Skworc. Zapewnił także, że szczególnie w modlitwie pamięta o wszystkich kobietach, które noszą pod sercem nowe życie.

Hierarcha zwrócił się także z prośbą o pomoc syryjskim rodzinom. – Komunikat w tej sprawie zostanie odczytany w kościołach naszej archidiecezji 1 stycznia w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, ale już teraz proszę, aby każda parafia naszej archidiecezji włączyła się w pomoc syryjskim rodzinom – apelował hierarcha.

Metropolita górnośląski wskazał na akcję którą podejmuje Caritas Polska, a dokładnie na program „Rodzina rodzinie”, który ma za zadanie pomóc potrzebującym w Syrii. – Każdy z nas, każda rodzina, stowarzyszenie, parafia może adoptować rodzinę w Syrii – dodał. Mówiąc o komunikacie przewidzianym na 1 stycznia abp Skworc podzielił się jego treścią zachęcając do włączenia się w akcję zaproponowaną przez Caritas Polska – Moi drodzy, to będzie prawdziwe Betlejem – powiedział.

Tegoroczna edycja „Betlejem w Spodku” to już trzecia taka inicjatywa podjęta przez Archidiecezję Katowicką i Miasto Katowice. Zarówno zeszłoroczna edycja, jak i ta sprzed dwóch lat zgromadziły pełną widownię, która podczas koncertu wspólnie się modliła. W tym roku organizatorzy rozpoczęli także serię koncertów Betlejem w Polsce, które będą się corocznie rozpoczynały w katowickim Spodku, a następnie będą miały miejsca w różnych miastach Polski.

