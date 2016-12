Abp Skworc dla KAI: na mijający rok patrzmy przez pryzmat lipca, a nie grudnia

abd, Katowice, 2016-12-30

- Powinniśmy być bardzo wdzięczni za mijający rok i patrzeć na niego nie przez pryzmat wydarzeń grudniowych, ale lipcowych. Bo Światowe Dni Młodzieży i wizyta papieża Franciszka wyzwoliły wiele dobra i zaowocowały treściami, do których możemy wracać - powiedział w rozmowie z KAI przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP abp Wiktor Skworc.

- Bądźmy wdzięczni i z przekonaniem śpiewajmy hymn "Te Deum laudamus" za miniony rok - zachęcił metropolita katowicki i podkreślił, że Światowe Dni Młodzieży pobudziły ku dobru nie tylko ludzi młodych, ale też wiele rodzin, osób i instytucji, które współtworzyły lipcowe spotkanie. Na przykładzie archidiecezji katowickiej wskazywał, że ŚDM dały nie tylko powody do dziękczynienia, ale też motywację i narzędzia do dalszego zaangażowania.

"To chociażby wolontariat parafialny, bo naszym założeniem było to, aby parafialne grupy wolontariatu nie zamykały swojej aktywności wraz z końcem roku, ale by ich zaangażowanie trwało w kolejnych miesiącach. Tym bardziej, że młodzi umieją dostrzec nowe przestrzenie aktywności i podejmują wiele inicjatyw" - zaznaczył hierarcha.

Pytany o to, w jaki sposób doświadczenia lokalnych wspólnot mogą zainspirować całą wspólnotę Kościoła i stać się fundamentem wspólnych działań, abp Skworc podkreślił istotną rolę mediów, które mogą i powinny nagłaśniać nawet drobne, ale ciekawe inicjatywy.

"W moim przekonaniu każda informacja o dobrej inicjatywie duszpasterskiej może być inspiracją dla innych, dlatego powinniśmy dzielić się tymi dobrymi inicjatywami. Bogactwo Kościoła polega właśnie na tej wymianie duchowych darów i inspiracji" - przekonywał, przypominając, że to zaproszenie wypływa także z tegorocznego tematu roku duszpasterskiego.

"Dobrze się składa, że rok 2017 rozpoczynamy w Kościele pod hasłem "Idźcie i głoście". W naszej archidiecezji wybrzmiewa także zachęta, by realizować postanowienia zakończonego niedawno synodu archidiecezji, który trwał prawie cztery lata".

Jako przykłady posynodalnej odnowy w archidiecezji arcybiskup podał m.in. troskę o to, aby w każdej z parafii odnowić struktury kół Caritas, a także zaproszenie do tego, by każda z parafii wsparła jedną syryjską rodzinę w ramach projektu Caritas "Rodzina rodzinie".

"Mamy w archidiecezji 320 parafii, ale gdyby to zaproszenie przyjęły wszystkie parafie w Polsce, których jest ponad 10 tys. a do tego wspólnoty i stowarzyszenia - moglibyśmy bardzo pomóc rodzinom, które cierpią w Syrii" - zauważył arcybiskup.

Nawiązując do obchodzonych w 2017 r. Roku św. Brata Alberta, jubileuszy objawień fatimskich i koronacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Ogólnego KEP przypomniał, że także te uroczystości są kontynuacją treści, którymi Kościół żył w mijającym roku.

"Jest to swego rodzaju oferta duszpasterska. Także Ewangelia jest pewną ofertą, jaką daje nam Jezus Chrystus. I chodzi o to, aby z tą ofertą Ewangelii i z ofertą duszpasterską dojść jak najskuteczniej: w ramach katechezy dla młodzieży i dorosłych oraz pracy parafialnej." Jak podkreślił hierarcha, wsparciem w tych działaniach powinny być rady duszpasterskie, grupy służby liturgicznej i nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej oraz pozostali świeccy, którzy mogą dotrzeć do wiernych w szkołach, miejscach pracy i parafiach. Wsparciem mają być też kolejne propozycje programu duszpasterskiego, nad którym pracuje Komisja Duszpasterstwa Ogólnego KEP.

"Zaproszenie do czynienia dobra, to najlepszy program na rok 2017. Na takie zaproszenie bardzo trudno jest odpowiedzieć negatywnie" - podsumował metropolita katowicki.

