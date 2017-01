Katowice: abp Wiktor Skworc laureatem Diamentowego Laura

ks. sk, Katowice, 2017-01-06

Abp Wiktor Skworc odebrał przyznany przez Regionalna Izbę Gospodarczą w Katowicach Diamentowy Laur Umiejętności i Kompetencji. Uroczystość odbyła się po raz 25.

Przyznane po przez Regionalną Izbę Gospodarczą laury odebrało 56 osób, m.in. światowej sławy tenor Piotr Beczała, biskup kościoła ewangelicko-augsburskiego Jan Szarek oraz Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia i Telewizji.

Przewodniczący kapituły Tadeusz Donocik w uzasadnieniu nadania Diamentowego Lauru metropolicie katowickiemu napisał, że „arcybiskup Wiktor Skworc, zajmuje się sprawami znaczenie wykraczającymi poza ramy jego Kościelnych obowiązków i funkcji. W Kościele w Polsce, obok funkcji metropolity katowickiego pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji, jako przewodniczący komisji i zespołów Konferencji Episkopatu Polski, w ramach których zajmuje się i zajmował problematyką misyjną, ekonomiczną i społeczno-polityczną. Ostatnio KEP powierzyła mu funkcję przewodniczącego Komisji Duszpasterstwa. Duszpastersko-społeczna wrażliwość nie pozwalała mu przechodzić obojętnie koło bolesnych problemów społecznych i politycznych, występujących na terenie Górnego Śląska”.

Metropolita katowicki komentując przyznanie mu diamentowego lauru powiedział, że jest to wyróżnienie dla całego śląskiego Kościoła, który „zawsze jest blisko człowieka i jego spraw”. Hierarcha wskazał, że Kościół może wiele nauczyć w sprawach społecznych także środowiska gospodarcze, bo Kościół ma doświadczenie w pracy z człowiekiem.

W tym roku Diamentowy Laur Umiejętności i Kompetencji został przyznany 25. raz. Wyróżnienie jest przyznawane jako podziękowanie dla wybitnych postaci aktywnie włączających się w proces zmian, a przy tym dbających o dobro wspólne z troską o każdego człowieka. Wśród laureatów nagrody znaleźli się m.in. Jan Paweł II (1996), abp Damian Zimoń (1992), abp Alfons Nossol (1995), Klasztor Jasnogórski jako Stolica Duchowa Polski (1997), o. prof. Mieczysław Krąpiec (2001), czy abp Stanisław Dziwisz (2005).

