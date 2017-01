Katowice: Podsumowanie ŚDM w Województwie Śląskim

ks.sk, Katowice, 2017-01-10

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego miało miejsce spotkanie podsumowujące lokalne obchody Światowych Dni Młodzieży. Uczestniczył w nim metropolita katowicki abp Wiktor Skworc.

Marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa, Prezydent Katowic Marcin Krupa, Prezydent Mysłowic Edward Lasok, biskupi metropolii górnośląskiej, urzędnicy, przedstawiciele służb mundurowych, księża odpowiedzialni w diecezjach za przygotowanie ŚDM, oraz zaangażowani w organizację świeccy przedstawiciele młodzieży spotkali się w Urzędzie Marszałkowskim na podsumowaniu ŚDM w województwie.

Chciałbym, żebyśmy zachowali w pamięci jeden wniosek, który z tych wydarzeń wypływa. Mianowicie, że współdziałanie, współpraca, zapatrzenie się we wspólny cel przynosi wspaniałe owoce – powiedział metropolita katowicki podczas spotkania. – I oby tak się działo w każdym środowisku, żebyśmy umieli współpracować dla wspólnego dobra! To jest wartość, o której mówi katolicka nauka społeczna – dodał chwilę później.

Marszałek województwa śląskiego, Wojciech Saługa opowiadając o doświadczeniu minionych Światowych Dni Młodzieży powiedział, ze wywarły one na nim niesamowite wrażenie. Szczególnie poruszyło go spontaniczne wyrażanie radości przez młodzież z różnych stron świata.

O przygotowaniach do ŚDM opowiadali również ojcowie paulini z Jasnej Góry, którzy gościli papieża Franciszka. – To było ogromne wyzwanie, do którego musieliśmy się przygotować. Logistycznie, językowo, duchowo – powiedział.

Podsumowując spotkanie metropolita katowicki zauważył, że młodzi ludzie, którzy przyjechali do Polski zabrali do swoich domów jej pozytywny obraz. – Oni wszyscy stali się ambasadorami Polski – podkreślił abp Skworc.

W czasie „Dni w Diecezji” Śląsk odwiedziło kilkanaście tysięcy młodych ludzi z całego świata. Przebywali na terenie pięciu diecezji: bielsko-żywieckiej, częstochowskiej, gliwickiej, archidiecezji katowickiej oraz diecezji opolskiej. Natomiast jedno ze śląskich miast – Mysłowice – stały się także gospodarzem dla uczestników centralnych wydarzeń w Krakowie.

