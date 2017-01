Abp Wiktor Skworc spotkał się z prezydentami miast Górnego Śląska

ks. sk, Katowice, 2017-01-12

Z prezydentami miast wchodzących w skład Górnośląskiego Związku Metropolitalnego spotkał się metropolita katowicki abp Wiktor Skworc. W świątecznym klimacie poruszono sprawy związane m.in. z chęcią utworzenia Metropolii Silesia.

Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, która jest przewodniczącą GZM w imieniu członków Związku podziękowała metropolicie katowickiemu za publiczne upominanie się o potrzebę utworzenia Metropolii Silesia oraz za fakt publicznego upominania się o jej tworzenie przy różnych okazjach.

Abp Skworc podziękował prezydentom za zaangażowanie i wkład w przygotowanie oraz przeprowadzenie Światowych Dni Młodzieży. – Nie potrafilibyśmy zorganizować tak wielkiego spotkania bez pomocy samorządów. Bez pomocy miast i gmin, a także Urzędu Wojewódzkiego. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni. Myślę, że to doświadczenie zostanie nam w pamięci – powiedział arcybiskup.

- Jeśli mamy wytyczony cel, termin, cel mamy przed oczyma, współpracujemy, to przynosi efekty. Państwo też macie wytyczony cel i dlatego apeluję o współpracę, o współdziałanie, żeby to dobro, które się rozpoczęło było kontynuowane w postaci tej metropolii, która ma powstać na podstawie nowej ustawy – dodał hierarcha.

Abp Skworc podkreślił, że wspiera dzieło powstania ustawy metropolitalnej, gdyż jest ona nakierowana na poprawę warunków i jakości życia mieszkańców całej aglomeracji. – Powinniśmy kierować się tym, co roztropne. Każdy człowiek ma taką intuicję, dokładnie wie, co powinien podjąć i jak powinien działać. Czasami pojawiają się problemy, ale mam nadzieję, że zostaną przezwyciężone – dodał.

Podczas spotkania ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer, kapelan Związku Górnośląskiego (jego celem jest obrona wartości kulturowych i cywilizacyjnych Górnego Śląska powstałych na gruncie chrześcijańskim), wspomniał o procesie metropolizacji na Górnym Śląsku z perspektywy katolickiej nauki społecznej. Podkreślił, że w procesie tworzenia metropolii konieczne jest wypracowanie takich metod współpracy, „które wykluczą lub ograniczą konkurencję i podziały wewnątrz metropolii na rzecz współpracy wzmacniającej rozwój całego obszaru”. Zauważył, że wewnętrzna konkurencja osłabia konkurencyjność metropolii jako całości.

- Budowa metropolii wymaga nieustannych prób osiągania konsensusu i budowania kompromisów (…). Drogą do porozumienia musi być dialog: spotkania, rozmowy, dyskusje i możliwość bezpośredniej wymiany poglądów – zauważył. Prelegent podkreślił także, że często „debatuje się nad tym, co już jest „metropolitalne” zaniedbując to, co staje się metropolitalne, czyli gminy ościenne” spoza obszarów wielkomiejskich.

Ks. Wuwer przypomniał, że w tworzeniu metropolii konieczne jest prowadzenie działań równoległych i równoczesnych. – Z jednej strony powinny one prowadzić do rzeczywistej wewnętrznej integracji i wspólnego zarządzania całym obszarem metropolitalnym, wypracowanego na zasadzie kompromisu i konsensusu; z drugiej strony warunkiem metropolitalności jest wykreowanie funkcji o znaczeniu ponadnarodowym, które nadałyby jej rangę i stosowne miejsce w sieci metropolii kontynentalnych – powiedział.

Podsumowując swoją refleksję ks. Wuwer zauważył, że „Kościół jest zainteresowany powodzeniem procesów metropolizacyjnych, ponieważ zjawisko to stanowi wyzwanie dla jego pracy duszpasterskiej".

- Dochodzimy do wniosku, niezależnie od osobistych przekonań politycznych czy wyznawanych światopoglądów i religii, że warunkiem postępu i rozwoju jest stan sieci więzi moralnych łączących obywateli wzajemnie ze sobą; obywateli ze swoimi wybranymi reprezentantami oraz – reprezentantów, czy ich organizacje i partie polityczne między sobą. Najbardziej podstawową z tych więzi jest zaufanie, warunek sine qua non wszelkiej współpracy. Warunek sine qua non przyszłości Górnego Śląska i metropolii – podsumował.

Spotkanie prezydentów miast wchodzących w skład Górnośląskiego Związku Metropolitalnego jest tradycyjnym poświątecznym spotkaniem u metropolity katowickiego. W atmosferze mijających Świąt przy wspólnym stole podejmowane są bieżące tematy życia społecznego dotyczące wiernych archidiecezji katowickiej. Spotkanie kończy się wspólnym kolędowaniem oraz błogosławieństwem metropolity górnośląskiego.

