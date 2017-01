Katowice: etap diecezjalny XXVII Olimpiady Teologii Katolickiej

ks. sk (KAI), Katowice, 2017-01-12

74 uczniów z 54 szkół ponadgimnazjalnych zmierzyło się 12 stycznia z pytaniami diecezjalnego etapu XXVII Olimpiady Teologii Katolickiej, który odbył się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Na pierwszym miejscu znalazły się ex aequo Joanna Domżał z II LO im. C.K. Norwida w Tychach i Katarzyna Jędrzejewska z ZSO nr 1 im. M. Kopernika w Katowicach, na drugim - Patrycja Abucewicz z VIII LO z oddziałami dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach i to one będą reprezentowały archidiecezję katowicką podczas etapu ogólnopolskiego w Lublinie.

Budynek Wydziału Teologicznego UŚl gościł dzisiaj 74 uczestników XXVII Olimpiady Teologii Katolickiej z 54 szkół województwa śląskiego. "Niestety nie wszystkim udało się dzisiaj do nas dojechać, gdyż niektórych zmogła choroba" – powiedział podczas wręczania nagród ks. dr Robert Kaczmarek z Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Katowicach.

"W świecie, w którym żyjemy, tak bardzo potrzeba nam znaków nadziei. Dziękuję wam za to, że chcieliście zgłębić istotę nadziei płynącej z Fatimy" – powiedział ks. dr Roman Buchta, dyrektor Wydziału Katechetycznego katowickiej kurii, nawiązując do tegorocznego tematu olimpiady: „Orędzie fatimskie jako znak nadziei dany przez miłosierdzie Ojca”.

Jury nagrodziło 10 uczestników, którym nagrody wręczył metropolita górnośląski abp Wiktor Skworc. W swoim słowie do uczestników zmagań podziękował za poświęcony na przygotowanie czas. Cytując kard. Stefana Wyszyńskiego przypomniał, że „czas to miłość”. "Wy oddaliście swój czas teologii. W nagrodę zapraszam was do Fatimy … tej śląskiej, do Turzy Śląskiej" – powiedział hierarcha. Zwrócił uwagę, że znajduje się tam wyjątkowo nie figura, ale obraz Matki Bożej z Fatimy.

Olimpiada Teologii Katolickiej jest organizowana corocznie. Składa się z 3 etapów. Pierwszy – szkolny pozwala na wyłonienie uczestników etapu diecezjalnego, z których trzej najlepsi wezmą udział w etapie ogólnopolskim. W tym roku odbędzie się on w dniach 23-25 marca w Lublinie.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/