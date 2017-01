Katowice–Panewniki: adoracja żłóbka katowickich seminariów

ks.sk, Katowice, 2017-01-13

Alumni Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego oraz Wyższego Seminarium Duchownego Braci Mniejszych spotkali się w czwartek wieczorem w bazylice o. Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach na wspólnej adoracji żłóbka, Eucharystii oraz agapie.

Od adoracji żłóbka prowadzonej przez braci z Wyższego Seminarium Duchownego Braci Mniejszych rozpoczęło się spotkanie katowickich seminariów. Wspólnej Eucharystii przewodniczył metropolita górnośląski abp Wiktor Skworc. Wraz z nim Mszę św. celebrowali przełożeni oraz wykładowcy obu seminariów.

Metropolita katowicki w homilii zauważył, że dzisiaj wszystkich w bazylice gromadzi jeden powód którym jest zapatrzenie się w Jezusa Chrystusa. – Adorujemy Słowo, które stało się Ciałem, dołączamy do rzeszy pasterzy i królów, i chcemy adorować Dzieciątko Jezus. Jesteśmy zapatrzeni w Jezusa Chrystusa – powiedział.

Mówiąc o Eucharystii abp Skworc powołał się na słowa św. Jana Pawła II przypominając, że to Eucharystia buduje Kościół. – Moi drodzy, wy, powołani, którzy usłyszeliście głos Jezusa Chrystusa, głos powołania, wy których Duch przyprowadził do seminariów, macie stać się sługami Jezusa Chrystusa: Słowa i Eucharystii, to jest pełnia waszego powołania. Macie stać się uczniami, którzy pójdą i będą głosić – mówił.

Po Eucharystii alumni obydwu seminariów spotkali się na refektarzu klasztoru franciszkanów w Panewnikach na wspólnej agapie.

Adoracja żłóbka w Panewnikach przez alumnów Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego oraz Wyższego Seminarium Duchownego Braci Mniejszych jest wieloletnią tradycją. Klerycy obu seminariów spotykają się w panewnickiej bazylice na modlitwie, Eucharystii oraz agapie.

