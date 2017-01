Katowice: Msza św. za zmarłego prałata Opus Dei bp. Javier Echevarria

ks.sk, Katowice, 2017-01-15

Mszę Świętą za zmarłego Prałata Opus Dei Javier Echevarria, w 30 dniu po śmierci, odprawił w sobotę, 14 stycznia, abp Wiktor Skworc. Eucharystia odbyła się w katowickiej katedrze. Wspominając posługę bp. Echevarrii, metropolita katowicki nadmienił, że priorytetem jego posługi prałackiej była ewangelizacja na polu rodziny, młodzieży i kultury.

W homilii biskup zauważył, że Jezus, przemierzając miasta i wioski galilejskiej krainy, szuka i znajduje pośród ludzi kandydatów na uczniów. - W dzieje tych powołań wpisuje się duchowa biografia śp. bp. Javiera Echevarrii, który wezwanie „Pójdź za mną” usłyszał w wyjątkowy sposób 7 sierpnia 1955 roku, kiedy został wyświęcony na prezbitera – wspomniał metropolita katowicki.

Duchowny przypomniał także sens kapłańskiej posługi. – W byciu prezbiterem, biskupem (...) chodzi o jedno – upodobnić się do Chrystusa – Pszenicznego Ziarna i zarazem Dobrego Pasterza, który życie swoje oddaje za owce wydając stokrotny plon życia całkowicie ofiarowanego Ojcu i człowiekowi – mówił.

Metropolita wspomniał również, że archidiecezja katowicka od początku obecności Opus Dei w naszym kraju była otwarta na obecność dzieła i duchowość, która między innymi proponuje uświęcenie przez pracę i dążenie do świętości przez sumienne spełnianie obowiązków zawodu i stanu.

Początki Opus Dei sięgają 1928 roku. Twórcą stowarzyszeni jest Josemaria Escriva. Ojciec święty Jan Paweł II w 1982 roku zmienił status Opus Dei z instytutu na prałaturę personalną. W zaczęło swą pracę w 1989 r. Regularne spotkania Opus Dei odbywają się w Gdańsku, Wrocławiu, Lublinie, Łodzi, Toruniu i Katowicach.

