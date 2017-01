Archidiecezja katowicka ws. ks. Wojciecha Grzesiaka

archidiecezja.katowice.pl, Katowice, 2017-01-18

Fot. pixabay.com

W opublikowanym na swoich stronach oświadczeniu archidiecezja katowicka podaje, że "wszelka działalność księdza Wojciecha Grzesiaka, w ramach której środki pieniężne pochodzące z ofiar wiernych przelewane są na jego prywatne konto, nie ma żadnego związku z posługą duszpasterską w Archidiecezji Katowickiej, a odpowiedzialność za nie ponosi tylko i wyłącznie on sam".

Kuria informuje też o karze suspensy nałożonej na kapłana "na skutek uporczywego, pomimo napomnień, trwania w nieposłuszeństwie".

Oświadczenie dotyczy kapłana, który - wedle doniesień medialnych - miał zostać odwołany z funkcji kapelana w kaplicy szpitala wojewódzkiego w Jastrzębiu-Zdroju oraz przestać angażować się w zagraniczną działalność charytatywną. Powodem tych decyzji miały być m.in. podejrzenia, że ks. Grzesiak przelewa pieniądze z datków na prywatne konto.

Oświadczenie w sprawie ks. Wojciecha Grzesiaka

W związku z zawieszeniem dn. 11.01.2017 r. w czynnościach kapłańskich ks. Wojciecha Grzesiaka, kapłana Archidiecezji Katowickiej, niniejszym podaje się do wiadomości, iż kara suspensy nałożona została na skutek uporczywego, pomimo napomnień, trwania w nieposłuszeństwie, o czym w kan. 1371 nr 2 Kodeksu prawa kanonicznego.

Ponieważ zdjęcie ze strony Archidiecezji oświadczenia Rzecznika Arcybiskupa katowickiego w sprawie ks. Wojciecha Grzesiaka zostało zinterpretowane jako odwołanie treści tego oświadczenia, jesteśmy zobowiązani do jego ponownego upublicznienia.

Pomimo wielu prób wyjścia naprzeciw licznym jego problemom, mającym miejsce od samego początku posługi kapłańskiej, jak również jego stanowi zdrowia, który rzutuje na jego zachowania i – jak sam twierdzi – ogranicza jego poczytalność, ks. Wojciech Grzesiak zdecydowanie wystąpił przeciw podjętym w dniu święceń zobowiązaniom, posługując się przy tym nieprawdą i powodując tym samym zamęt mający na celu odwrócenie uwagi od faktycznych przyczyn podjętych wobec niego decyzji. Te zaś miały i mają na względzie tylko i wyłącznie duszpasterską troskę o chorych przebywających w szpitalu, w którym sprawował posługę kapelana, zobowiązania wynikające z obowiązków stanu duchownego, oraz liczne zarzuty natury pastoralnej i moralnej. Informuje się równocześnie, iż wszelka działalność księdza Wojciecha Grzesiaka, w ramach której środki pieniężne pochodzące z ofiar wiernych przelewane są na jego prywatne konto, nie ma żadnego związku z posługą duszpasterską w Archidiecezji Katowickiej, a odpowiedzialność za nie ponosi tylko i wyłącznie on sam.

Osobę księdza Wojciecha Grzesiaka poleca się modlitwom kapłanów, osób konsekrowanych i wiernych Archidiecezji Katowickiej.

ks. Grzegorz Śmieciński

Rzecznik Metropolity Katowickiego

