Abp Skworc: Kościół w Polsce musi wzmocnić wiedzę o bierzmowaniu

tk, lk, Warszawa, 2017-01-20

Kościół w Polsce musi wzmocnić wiedzę na temat sakramentu bierzmowania – podkreślił abp Wiktor Skworc. Przewodniczący Komisji Duszpasterskiej KEP przyznał, że nawet wśród przyjmujących ten sakrament, świadomość dotycząca jego znaczenia jest bardzo niska. W Warszawie zakończyły się dwudniowe obrady Komisji Duszpasterstwa KEP.

Rok duszpasterski 2017/2018 ma upłynąć pod hasłem „Otrzymaliśmy w darze Ducha Świętego” (por. Dz 2,38) i koncentrować się na przypomnieniu wiernym znaczenia sakramentu bierzmowania.

Podczas warszawskiej dyskusji podkreślano, że refleksja nad sakramentem Ducha Świętego jest konieczna, gdyż coraz więcej młodzieży rezygnuje z jego przyjęcia, a znaczna jej część przyjmuje go z bardzo małą świadomością. Tymczasem bierzmowanie jest dla każdego chrześcijanina darem i zadaniem, wymaga umiejętnego kształtowania życia na jego miarę.

„Chcemy zająć się działaniem Ducha Świętego w Kościele, przez Kościół i w każdym ochrzczonym. Będzie to kontynuacja świadomości chrzcielnej – chcielibyśmy, aby każdy ochrzczony i każdy bierzmowany miał świadomość bycia narzędziem działania Ducha Świętego, narzędziem przemiany świata” – powiedział KAI metropolita katowicki.

Jak zaznaczył, jest to ważne, „gdyż Duch Święty przychodzi do nas z bogactwem swoich darów, którymi jesteśmy niejako wyposażeni na drogę naszego chrześcijańskiego życia i powinniśmy je dla dobra wspólnoty spożytkować”.

Wstępne omówienie założeń programu duszpasterskiego na lata 2017-2019 odbyło się na spotkaniu Komisji i dyrektorów diecezjalnych wydziałów duszpasterskich we wrześniu ub. roku. Podczas rekolekcji na Jasnej Górze w listopadzie ub. roku z powstającym programem zapoznali się biskupi, których poproszono o nadesłanie duszpasterskich uwag.

Po zakończeniu warszawskich obrad abp Wiktor Skworc zwrócił uwagę, że nawet wśród tych, którzy przyjmują sakrament bierzmowania świadomość dotycząca jego znaczenia jest bardzo niska. Zaznaczył przy tym, że nie można koncentrować się wyłącznie na przygotowaniach do bierzmowania, lecz także na uświadamianiu wszystkim, którzy ten sakrament przyjęli że przyjęli Ducha Świętego, że powinni być Jego narzędziami oraz, że spotkanie z Duchem Świętym nie jest wydarzeniem jednorazowym, że dokonuje się podczas każdej Eucharystii.

Abp Skworc podkreślił, że w Kościele w Polsce – w tym biskupi i poszczególne wydziały duszpasterskie – bardzo troszczą się o to, żeby bierzmowanie przyjmowane było coraz bardziej świadomie. Jak dodał, odpowiednie przygotowanie powinno dokonywać się najpierw w rodzinie, ale także we wspólnocie parafialnej, w miejscu doświadczania wiary, bo trudno przygotowywać do tego sakramentu jedynie teoretycznie.

"W wielu diecezjach są animatorzy, którzy przygotowują młodych do bierzmowania. Oni potrafią zaświadczyć o przemianie, jakiej w ich życiu dokonał Duch Święty" - zaznaczył abp Skworc w rozmowie z KAI.

W marcu program duszpasterski na najbliższe lata będzie omawiany na ogólnopolskim spotkaniu dyrektorów wydziałów duszpasterskich ze wszystkich diecezji.

