Abp Zimoń: skutkiem pojednania w Chrystusie jest odpuszczenie grzechów

ks. sk, Katowice, 2017-01-22

Abp senior Damian Zimoń oraz bp Marek Szkudło uczestniczyli w nabożeństwie ekumenicznym sprawowanym w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan w kościele ewangelicko-augsburskim Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach. Przewodniczył mu biskup diecezji katowickiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego Marian Niemiec. - Skutkiem pojednania w Chrystusie jest odpuszczenie grzechów – powiedział w kazaniu abp Zimoń.

W kościele ewangelicko-augsburskim Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach na wspólnym nabożeństwie ekumenicznym spotkali się przedstawiciele duchowieństwa Kościołów chrześcijańskich obecnych na terenie archidiecezji katowickiej, jak i diecezji sosnowieckiej, oraz wierni świeccy. Na modlitwie obecni byli abp senior Damian Zimoń, który wygłosił homilię oraz bp Marek Szkudło, który pozdrowił wszystkich obecnych w imieniu metropolity katowickiego abp Wiktora Skworca.

- Gromadzimy się, aby wspólnie modlić się o jedność – mówił bp Niemiec na rozpoczęcie nabożeństwa. Wskazał, że po raz pierwszy jubileusz reformacji będzie obchodzony w tym roku ekumenicznie. "We wprowadzeniu w tematykę tygodnia czytamy: „Biorąc pod uwagę fakt, że reformacja oznaczała również bolesny podział chrześcijaństwa zachodniego, jest to bardzo znaczące osiągnięcie” – dodał bp Niemiec.

Abp senior Damian Zimoń wspomniał w kazaniu, że w Wigilię Bożego Narodzenia 1968 roku złożył życzenia wspólnocie ewangelickiej. – Od tego spotkania rozpoczęły się bardzo serdeczne kontakty z gminą ewangelicką – mówił.

Arcybiskup senior wspomniał o tajemnicy pojednania. – Jest to dar Boga przeznaczony dla całego stworzenia. Już w Starym Testamencie wyznawcy Boga prawdziwego oczekiwali pojednania. Dokonało się ono w sposób ostateczny przez Jezusa Chrystusa (…). Skutkiem pojednania w Chrystusie jest odpuszczenie grzechów – powiedział abp Zimoń.

Hierarcha przypomniał także, że tym co nas wszystkich łączy jest chrzest. – Już 1050 lat spływa łaska chrztu na nasze ziemie. To nas wszystkich zobowiązuje – mówił.

Nabożeństwo ekumeniczne było sprawowane wg liturgii luterańskiej. – Chcemy się modlić w ten sposób, aby się nawzajem poznawać, aby poznawać nawzajem liturgię naszych Kościołów – podkreślił bp Niemiec.

W czasie całego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan przedstawiciele duchowieństwa oraz wiernych świeckich poszczególnych Kościołów chrześcijańskich spotykają się na wspólnych nabożeństwach sprawowanych w kościołach i kaplicach różnych wyznań. Przewodniczą im biskupi i prezbiterzy wspólnot goszczących chrześcijan na modlitwie.

