Kielce: już są bilety na „Betlejem w Kielcach” – wyjątkowy koncert z udziałem gwiazd

dziar, Kielce, 2016-12-21

Kielce znalazły się na trasie 11 miast, w których odbędzie się wielki koncert bożonarodzeniowy z cyklu „Betlejem w Polsce”, z udziałem gwiazd polskiej estrady, z życzeniami od Biskupa Kieleckiego i Prezydenta, dzieleniem się opłatkiem i wspólnym kolędowaniem. Dochód ze sprzedaży biletów będzie przeznaczony na cele charytatywne diecezji kieleckiej.

Organizatorzy spodziewają się w Kielcach ok. 4, 5 tys. osób.

Wystąpią: TGD, Natalia Niemen, Marika, Kuba Badach, Mate.O, Piotr Cugowski, a ponad dwugodzinne widowisko poprowadzi Marek Zając.

Bilety na koncert są już dostępne: www.bilety24.pl oraz w parafiach.

Widowisko odbędzie się 20 stycznia 2017 r. w Hali Legionów w Kielcach. Patronat nad wydarzeniem objęli: Agata Kornhauser – Duda, małżonka prezydenta RP, Konferencja Episkopatu Polski, Biskup Kielecki Jan Piotrowski.

Koncert składa się z czterech części. Najpierw zabrzmią najpiękniejsze kolędy świata i pieśni bożonarodzeniowe w oryginalnych aranżacjach w wykonaniu artystów, następnie będą życzenia od Księdza Biskupa i Prezydenta Miasta oraz łamanie się opłatkiem - uczestnicy otrzymają go wraz z programem przy wejściu na koncert. Przewidziano także wspólne śpiewanie kolęd, a na finał – uwielbienie.

Wydarzenie jest realizowane przy współpracy Wydziału Duszpasterstwa Diecezji Kieleckiej i Ruchu Światło - Życie. Jego producenci to: Adam Guzdek (członek Zarządu Fundacji Światło Życie) i Piotr Nazaruk (muzyk, dyrygent TGD).

„Na koncertach spotkamy się z naszymi duszpasterzami, by wspólnie i radośnie przeżywać we wspólnym kolędowaniu święto wiary. Weźmiemy w nich udział jako chrześcijanie, ale także jako obywatele społeczności miast, okolicznych wsi i miasteczek. W ten sposób jako polscy katolicy wkroczymy w miejską przestrzeń publiczną z piękną propozycją wspólnego kolędowania. Do śpiewania kolęd zaprosimy także ludzi, którzy wciąż pozostają daleko od Kościoła. W ten sposób my chrześcijanie przywrócimy czasowi świąt Bożego Narodenia właściwy wymiar także w sferze życia społecznego i kulturalnego” – zachęcają organizatorzy.

Zapraszają duszpasterzy, koordynatorów diecezjalnych i parafialnych do współtworzenia tego dzieła, zachęcają do zaproszenia jak największej liczby uczestników.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/