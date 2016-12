Święty Krzyż: świąteczna szopka w kształcie domu w prezbiterium i żywa koło bazyliki

apis, Święty Krzyż, 2016-12-21

Trwają intensywne przygotowania do uroczystych obchodów zbliżających się świąt we wspólnocie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu. Wykonane zostały dwie szopki bożonarodzeniowe. Jedna w kształcie dużego domu wybudowana została w prezbiterium bazyliki, druga z żywymi zwierzętami - na dziedzińcu przed jej wejściem.

Szopka wewnątrz bazyliki została tradycyjnie, już 14 raz, zaprojektowana i wykonana przez pracowników Kieleckiego Centrum Kultury. Główną projektantką i pomysłodawczynią stajenki jest dyrektor Magdalena Kusztal.

W prezbiterium wybudowany został dużych rozmiarów dom, z komina którego będzie unosił się dym. Dodatkowym efektem jest oświetlenie całości oraz obecność figurek m.in. ptactwa, bobrów, kun, sarenek, które można spotkać na świętokrzyskiej ziemi. Zostały one wypożyczone z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

W szopce zostały umieszczone nowe figury osób i ubrane zostały w stroje uszyte przez Patrycję Siwiec, projektantkę biorącą wielokrotnie udział w Off Fashion.

- Świętokrzyska stajenka swoją prostotą ale też i trochę bajkowym charakterem, ma za zadanie ewangelizować tych, którzy w tym wyjątkowym czasie przybędą na Święty Krzyż – wyjaśnił KAI o. Dariusz Malajka OMI, rzecznik świętokrzyskich oblatów.

Dodatkową atrakcją szczególnie dla dzieci będzie przygotowana żywa szopka, która została usytuowana przy głównym wejściu do bazyliki. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu i determinacji przyjaciół oblatów – Jana Bzymka z Dębniaka i Mirosława Nowocienia z Jeleniowa, będzie można zobaczyć i podziwiać żywe zwierzęta: osiołka, kucyka, owieczkę z jagnięciem, kózkę, gołębie, ptactwo domowe: kury, gęsi, kaczki. Wypożyczone one zostały przez mieszkańców okolicznych miejscowości.

Cała bazylika mniejsza i sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego zostały przystrojone kilkunastoma blisko dziesięciometrowymi jodłami, które podarowane zostały przez Nadleśnictwo Łagów. Na świętokrzyskich jodłach zawisły bombki - dar pani Lucyny Gozdek ze Staszowa.

Ze sklepienia bazyliki zwisają girlandy o łącznej długości 90 metrów, które wykonane zostały przez nowicjuszy. Dodatkowo są one oświetlone tysiącem ledowych światełek.

Uroczystą Eucharystię – Mszę Pasterską o północy, której przewodniczyć będzie superior o. Zygfryd Wiecha OMI, poprzedzą o godzinie 23.00 jasełka w wykonaniu oblackich nowicjuszy oraz świąteczny recital muzyczny w wykonaniu Muzyków Filharmonii Świętokrzyskiej.

W świąteczne dni - 26 grudnia br, i 08 stycznia 2017 r. po Mszy św. o godz. 15.00 wystawiane będą jasełka w wykonaniu nowicjuszy, którzy je przygotowali pod opieką o. Tomasza Galego OMI.

W piątek, 6 stycznia 2017 r. o godz. 16.00 odbędzie się Koncert Kolęd i Pastorałek, który będzie zorganizowany przez wójta gminy Nowa Słupia, wójta gminy Bieliny i świętokrzyską wspólnotę Misjonarzy Oblatów Mary Niepokalanej przy współpracy z Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich w Nowej Słupi i Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór świętokrzyskich w Bielinach.

Święty Krzyż to najstarsze polskie sanktuarium. Przechowywane są w nim relikwie Drzewa Krzyża Świętego. Opactwo benedyktyńskie założył tu Bolesław Chrobry w 1006 r. Obecnie opiekę nad nim sprawują Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/