Kielce: senator Krzysztof Słoń nagrał pastorałkę celem wsparcia hospicjum Caritas

dziar, Kielce, 2016-12-22

Senator Krzysztof Słoń nagrał w studiu Polskiego Radia Kielce autorską pastorałkę „Emmanuel”. Dochód ze sprzedaży płyty jest przeznaczony na zakup specjalistycznej karetki dla Hospicjum im. Matki Teresy z Kalkuty, prowadzonego przez Caritas kielecką. Jest to zarazem uzupełnienie przedświątecznej radiowej akcji "Choinka pod choinkę", z których 23 tys. zł także zasiliło ten cel.

„Postanowiłem wesprzeć ten szczytny zamiar i ludzi przebywających w hospicjum, płyta jest moim wkładem w akcję pomocy" – mówi senator PiS Krzysztof Słoń. Przygoda senatora z gitarą i śpiewem trwa od lat. „Zaczęła się w ruchu oazowym i w kieleckim duszpasterstwie akademickim, gdzie grywałem na Mszach w kościele św. Wojciecha. Jestem autorem ponad 40 piosenek religijnych, wiele z nich śpiewałem na kieleckich sacrosongach” – wyjaśnia senator.

Pastorałkę „Emmanuel” skomponował blisko 30 lat temu, a teraz doczekała się ona nagrania płytowego. Na gitarze towarzyszy mu Piotr Restecki.

Pastorałka opowiada o Bożym Narodzeniu, o prostocie i ubóstwie Emmanuela, jest także m.in. wątek Trzech Króli.

Płyta już znajduje swoich nabywców, wspomagając tym samym zakup karetki dla hospicjum.

