Kielce: biskupi i wojewoda na wigilii z bezdomnymi

dziar, Kielce, 2016-12-24

Biskupi kieleccy, wojewoda świętokrzyski, zarząd Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie spotkali się dzisiaj z co najmniej 500. osobami bezdomnymi na uroczystej wigilii w Wojewódzkim Domu Kultury. Był opłatek, życzenia i paczki żywnościowe, których zawartość pochodzi z przedświątecznej zbiórki żywności oraz z funduszy własnych organizacji.

Organizatorzy wigilii – Caritas kielecka, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Wojewódzki Dom Kultury - organizują to wydarzenie w typowo rodzinnym i świątecznym klimacie.

„Osoby bezdomne są światu potrzebne, aby powiedzieć tym, którzy dobrze się mają, że posiadanie dóbr materialnych nie jest wszystkim” – mówił bp Jan Piotrowski. Życzył „Bożego pokoju, radości i pojednania oraz zaczerpnięcia z miłości, jaką jest Jezusa Chrystus”. Podkreślił także, że „nikt nie zrozumie tajemnicy Bożego Narodzenia, jeśli nie stanie w prawdzie ze sobą”.

Agata Wojtyszek – wojewoda świętokrzyski zauważyła, że dzisiejsze spotkanie to „wyraz ogromnej miłości dla drugiego człowieka, szczególnie tego, który nie ma domu i wigilijnego stołu”.

Po przełamaniu się opłatkiem, rozpoczęła się tradycyjna wieczerza wigilijna. Na stole znalazły się potrawy świąteczne, m.in. pierogi, kapusta z grochem, śledzie, sałatka jarzynowa, zupa pieczarkowa.

Było także wspólne kolędowanie z towarzyszeniem zespołu „Arianie”. Uczestnicy spotkania otrzymali paczki na święta, przygotowane głównie przez Caritas. Produkty do paczek – podstawowe artykuły spożywcze oraz świąteczną żywność, słodycze – wolontariusze Caritas zgromadzili podczas grudniowych zbiórek w marketach Kielc i większych miast regionu. Zebrano ok. 17 ton żywności. Na zawartość paczek złożyły się także artykuły zakupione ze środków własnych MOPR i Caritas.

