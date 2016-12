Chmielnik: bogaty w wydarzenia Dzień Judaizmu w Świętokrzyskim Sztetlu

dziar, Chmielnik, 2016-12-27

Wykłady i dyskusje z udziałem rabina, pastora i ojca karmelity, aktorska interpretacja tekstów biblijnych, prezentacja żydowskiego Będzina, ogłoszenie konkursu szkolnego o sztetlach, wystawa „Przeminęły cieniem” – to najważniejsze wydarzenia Dnia Judaizmu w Chmielniku, który odbędzie się 16 stycznia, w budynku dawnej synagogi.

Organizatorem wydarzenia jest po raz czwarty Ośrodek Edukacyjno – Muzealny „Świętokrzyski Sztetl” w Chmielniku, funkcjonujący w budynku dawnej synagogi.

Dzień Judaizmu rozpoczną wykłady dotyczące tegorocznego hasła, zaczerpniętego z Jeremiasza: „Uwiodłeś mnie Panie, a ja pozwoliłem się uwieść” (Jr 20,7 -9). Mówić na ten temat i dyskutować będą: rabin Shalom Dov Ber Stambler z Warszawy, o. dr Piotr Nyk, karmelita z Krakowa, pastor Janusz Daszuta – metodysta z Kielc.

Dzień Judaizmu jest okazją do prezentacji historii sztetli i gmin dawnego województwa kieleckiego, co jest jednym z celów funkcjonowania chmielnickiego „Świętokrzyskiego Sztetla”. Tym razem zostanie przedstawiona Gmina żydowska w Będzinie w prezentacji Karoliny Jakoweńko (Fundacja Brama Cukermana w Będzinie).

Nastąpi także ogłoszenie V edycji konkursu „Nasi sąsiedzi - Żydzi”, realizowanego przez „Świętokrzyski Sztetl”, Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego oraz kielecką Delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej.

Podczas spotkania zaprezentuje się także Koło Naukowe Instytutu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aktor Zbigniew Waleryś, znany m.in. z roli Pawła z Tarsu w filmie „Quo vadis” Jerzego Kawalerowicza, odczyta fragmenty tekstów z Księgi Jeremiasza.

Na babińcu synagogi nastąpi otwarcie wystawy prof. Władysława Szczepańskiego „Przeminęły cieniem”. Wystawa powstała wskutek inspiracji artysty zabudową dawnych sztetli Polski południowej i wschodniej. Prace artysta przygotowywał od lat 90. XX wieku.

Dzień Judaizmu w Kościele katolickim został ustanowiony z inicjatywy Episkopatu Polski w 1997 r. w celu rozwoju dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. Po raz pierwszy Dzień Judaizmu obchodzono w 1998 roku. Rokrocznie jest on obchodzony w innym mieście Polski.

Najbliższy ogólnopolski Dzień Judaizmu odbędzie się w Kielcach.

