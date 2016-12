Bogdan Białek dla KAI: celem Dnia Judaizmu jest przypomnienie katolikom źródeł wiary chrześcijańskiej

abd, dziar, Warszawa/Kielce, 2016-12-29

Celem Dnia Judaizmu w Kościele katolickim jest przypomnienie katolikom źródeł wiary chrześcijańskiej, a ponadto przypomnienie nauczania Kościoła na temat Żydów i judaizmu – mówi w rozmowie z KAI Bogdan Białek, współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Główne uroczystości XX Dnia Judaizmu, obchodzonego pod hasłem „Uwiodłeś mnie Panie a ja dałem się uwieść (Jr 20,7)” odbędą się 17 stycznia w Kielcach. Uzupełnieniem obchodów będzie program interesujących wydarzeń towarzyszących.

Pierwsze z nich, to otwarcie tzw. „pokoju błogosławieństw” w Instytucie Kultury Spotkania i Dialogu Stowarzyszenia im. Jana Karskiego w Kielcach w miejscu, gdzie w 1946 r. miał miejsce pogrom Żydów. Na ścianach specjalnie zaaranżowanej sali wypisane zostaną m.in. błogosławieństwa pochodzące z Księgi Psalmów, Kazania na Górze, współczesne błogosławieństwa wygłoszone przez papieża Franciszka w Malmö, a także te, ułożone przez rabina Abrahama Skórkę i ordynariusza kieleckiego bpa Jana Piotrowskiego. W „pokoju błogosławieństw” będzie też specjalnie przygotowana ściana, na której każdy będzie mógł zostawić zapisane przez siebie błogosławieństwo.

- Będzie to miejsce modlitwy i refleksji otwarte dla wszystkich. Będzie nam także służyło do celów edukacyjnych. W tym miejscu będziemy się uczyć błogosławić zamiast złorzeczyć – zapowiada Bogdan Białek. Jak zaznacza, ten projekt wyrósł z jego intencji, by miejsce pogromu z 1946 r. upamiętnić pomnikiem ośmiu błogosławieństw. Sam „pokój błogosławieństw” jest pierwszą tego typu inicjatywą w Polsce i na świecie.

Otwarcie „pokoju błogosławieństw” nastąpi 15 stycznia. Tego samego dnia zainaugurowana zostanie wystawa „Abraham i Franciszek”, opowiadająca o przyjaźni papieża Franciszka i rabina Abrahama Skórki. Odwiedzający będą mogli zapoznać się z papieskimi wypowiedziami nt. Żydów i judaizmu oraz refleksjami rabina na temat chrześcijaństwa.

W otwarciu wystawy oraz „pokoju błogosławieństw” weźmie udział gość specjalny tegorocznych obchodów Dnia Judaizmu, rabin Abraham Skórka, rektor Latynoamerykańskiego Seminarium Rabinicznego w Buenos Aires i rabin gminy żydowskiej Benei Tikva.

Jak zaznacza w rozmowie z KAI Bogdan Białek, Kielce, to pierwsze miasto w Polsce, w którym centralne obchody Dnia Judaizmu odbędą się po raz drugi. Pierwsze odbyły się w 2006 r. - To nas wyróżnia i obliguje do szczególnych starań - zapowiada współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów.

Mówiąc o obchodach XX Dnia Judaizmu w Kościele katolickim, naczelny rabin Polski Michael Schudrich podkreśla, że ich istotą jest spotkanie i rozmowa z drugim człowiekiem.

- Od Jana Pawła II nauczyłem się, że zawsze warto rozmawiać z drugim człowiekiem, ponieważ każdy człowiek jest dzieckiem Boga i ma w sobie iskrę świętości. Wyzwaniem w moim życiu jest odkryć tę iskrę w drugim człowieku - mówi w rozmowie z KAI Michael Schudrich. Podkreśla też, że budowanie wzajemnych dobrych relacji i pamięć o nich powinno być codziennością i nie ograniczać się do jednodniowych obchodów.

Główne obchody XX Dnia Judaizmu w Kościele katolickim rozpocznie konferencja prasowa w urzędzie miejskim 17 stycznia o godz. 9.30. Oficjalne uroczystości rozpoczną się przy pomniku „Menora”, gdzie zostanie odprawiona modlitwa w intencji ofiar pogromu kieleckiego. Poprowadzą ją ordynariusz kielecki bp Jan Piotrowski oraz Michael Schudrich – naczelny rabin Polski.

Następnie uczestnicy przejdą ul. Warszawską do miejsca, gdzie dawniej znajdowała się kielecka synagoga. Tam, przy tablicy „Pamięci 27000 Żydów z kieleckiego getta zamordowanych przez Niemców w latach 1939 - 1944 w Kielcach, Treblince i innych obozach zagłady" oraz przy murze pamięci "Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata" – nastąpi krótkie wspomnienie zamordowanych żydowskich mieszkańców Kielc oraz Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej.

Kolejnym punktem obchodów będzie sympozjum wokół tematu tegorocznych obchodów: „Uwiodłeś mnie Panie a ja dałem się uwieść" (Jr 20,7), które w godz. 11.45 – 14.00 odbędzie się w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. W trakcie konferencji wykład zatytułowany „Żydzi i chrześcijanie w nowym świecie” wygłosi rabin Abraham Skórka. W programie konferencji przewidziany jest także panel dyskusyjny z udziałem: bpa Mieczysława Cisły, bpa Rafała Markowskiego, prof. Sławomira Żurka, Michaela Schudricha oraz rabin Małgorzaty Kordowicz.

Jednym z najważniejszych punktów obchodów XX Dnia Judaizmu w Kościele katolickim będzie nabożeństwo biblijne w bazylice katedralnej.

O 19.30 na scenie Kieleckiego Centrum Kultury odbędzie się „Wieczór Psalmów” z udziałem krajowego duszpasterza środowisk twórczych, ks. Grzegorza Michalczyka, rabina Dawida Szychowskiego z Łodzi oraz Bogdana Białka.

Dzień Judaizmu w Kościele katolickim został ustanowiony przez Episkopat Polski w 1997 r. Jego celem jest promocja dialogu chrześcijańsko-żydowskiego i promowanie wśród katolików troski o wspólne dziedzictwo duchowe i historyczne. Każdego roku główne obchody odbywają się w jednym z polskich miast.

