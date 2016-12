Kielce: nowy herb powiatu inspirowany świętokrzyskim relikwiarzem

dziar, Święty Krzyż, 2016-12-29

Nieznacznej modyfikacji uległ herb powiatu kieleckiego, który w obecnym kształcie nawiązuje do relikwiarza mieszczącego relikwie Drzewa Krzyża z sanktuarium na Świętym Krzyżu. Nowy herb został dzisiaj przyjęty przez Radę Powiatu na sesji, która odbyła się w świętokrzyskim klasztorze.

Jak mówi Michał Godowski, starosta kielecki, zmianę sugerowała komisja heraldyczna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Poprzedni herb obowiązywał od 1999 roku.

Nowy herb, podobnie, jak poprzedni, nawiązuje do tradycji regionu i przedstawia zloty podwójny krzyż, na błękitnym polu, zwany karawaką. Ramiona krzyża są bardziej zaokrąglone, co stanowi bezpośrednie nawiązanie do wyglądu świętokrzyskiego relikwiarza.

Zmieniony herb został przyjęty przez Radę Powiatu na sesji, która odbyła się w klasztorze na Świętym Krzyżu. Wcześniej Rada przyjęła budżet powiatu na 2017 rok. Jest on na poziomie zbliżonym do tegorocznego. Najwięcej środków w przyszłym roku zostanie przeznaczonych na opiekę społeczną, edukację i oświatę, a także na drogi publiczne.

Św. Krzyż to najstarsze sanktuarium na ziemiach polskich. Kościół klasztorny na Świętym Krzyżu, a dokładniej kaplica Krzyża Świętego jest miejscem, gdzie wedle przekazów historycznych przechowywane są relikwie Krzyża Świętego. Początki klasztoru związane są z konwentem benedyktynów sprowadzonych tu z Monte Cassino, co miało miejsce ok. roku 1135. Ich obecność na szczycie Łyśca trwała nieprzerwanie do czasu kasacji klasztoru, która miała miejsce w 1819 r. Obecnie miejscem opiekują się oblaci.

Świętokrzyski klasztor i jego relikwie to jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc Kielecczyzny.

