Bp Piotrowski z wizytą w schronisku dla samotnych matek w Wiernej k. Piekoszowa

dziar, Wierna, 2016-12-31

Bp Jan Piotrowski przewodniczył dzisiaj Mszy św. w kaplicy Schroniska dla Samotnych Matek w Wiernej koło Piekoszowa, prowadzonego przez siostry pasterzanki w imieniu kieleckiego Koła Towarzystwa św. Brata Alberta. Biskup spotkał się z mieszkankami domu, były życzenia i wspólny posiłek.

W wygłoszonej homilii bp Piotrowski zwrócił uwagę m.in. na szczególny dzisiaj dzień – ostatni w roku, który skłania do bilansu; jedni wspominają sukcesy, inni stracone szanse czy pożegnania z najbliższymi.

Podkreślił znamienne słowa św. Augustyna: „Kto Boga posiada jest błogosławiony”. – „Szczęście jest dane od Boga, a w pełni możliwe jedynie po śmierci, gdy człowiek od nowa spotyka się ze swym Stwórcą” – zauważył biskup. Podkreślił także, że najważniejszą formą aktywności człowieka jest „działanie kierowane miłością, a wszystko, co pochodzi od Boga, jest dobre”.

Zwracając się szczególnie do matek, zauważył znaczenie prostoty i zwyczajności, a jednocześnie piękna Bożego Narodzenia, co może być zarazem „zbyt proste i zbyt trudne do przyjęcia”. – „Pozwólmy jednak nasączyć się Bogu Jego odwieczną i niezmienną miłością, którą w Jezusie Chrystusie obficie daje światu przez Maryję” – mówił.

Po Mszy św. bp Jan Piotrowski, towarzyszący mu księża z Caritas kieleckiej: ks. Stanisław Słowik i ks. Krzysztof Banasik, Teresa Brzeska z koła św. Brata Alberta, siostry pasterzanki z przełożoną s. Anną Czech, a także samotne mamy i dwójka dzieci, zjedli wspólnie obiad.

W placówce przebywają kobiety z dziećmi, głównie ofiary przemocy domowej, często w trudnej sytuacji materialnej, bez dachu nad głową. Kobiety mogą tutaj pozostać pół roku, wiele z nich utrzymuje później kontakt z siostrami. Szukają tam pomocy duchowej, rady, często dzwonią z pozdrowieniami czy ze świątecznymi życzeniami.

Organem prowadzącym placówkę jest kieleckie Koło Towarzystwa św. Brata Alberta, które te zadania powierzyło od początku siostrom pasterzankom.

Służebniczki Matki Dobrego Pasterza bł. Honorata Koźmińskiego, zgodnie ze swym charyzmatem, skupiają się na posłudze i pomocy młodym dziewczętom zaniedbanym moralnie, zagrożonym demoralizacją oraz prostytucją. Siostry prowadzą ośrodki socjoterapii oraz placówki szkolno-opiekuńcze. Nie noszą habitu.

W kończącym się 2016 roku z pobytu w Schronisku skorzystało 20 samotnych matek, a sześcioro dzieci zostało tutaj ochrzczonych.

Początkowo schronisko nosiło nazwę Domu Samotnej Matki w Wiernej. Była to jedna z pierwszych w Polsce tego typu placówek - domów dla samotnych matek, które doświadczyły przemocy lub odrzucenia przez środowisko. Przez 26 lat istnienia ponad 320 matek i ponad 200 dzieci znalazło się pod opieką placówki.

Początkowo warunki były skromne: drewniany dom zaadaptowany na pokoje dla matek z dziećmi. Z pomocą ks. Stanisława Słowika - prezesa Towarzystwa od 1993 r., a potem dyrektora Caritas kieleckiej, ks. prof. Jana Śledzianowskiego – inicjatora tego dzieła i ludzi dobrej woli siostry urządziły dom. Kobiety przyjeżdżały do Wiernej niemal z całej Polski. Tak jest do dzisiaj.

