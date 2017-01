Kielce: będzie orszak i „Nawiedzenie Trzech Króli”

dziar, Kielce, 2017-01-01

Msza św. w kieleckiej bazylice pod przewodnictwem biskupa kieleckiego, trzy orszaki prowadzone przez Monarchów z trzech punktów miasta i spotkanie na Placu NMP - orszaków, grup kolędniczych, wspólnot, mieszkańców miasta – tak w Kiecach zapowiada się uroczystość Objawienia Pańskiego, którą nazwano „Nawiedzeniem Trzech Króli”.

„Zapraszamy na wspólne kolędowanie rodziny wraz dziećmi w strojach kolędników, zespoły w strojach ludowych, służbę liturgiczną oraz wszystkich mieszkańców Kielc i okolic. Niech nikogo nie zabraknie w tym szczególnym dniu, aby dać świadectwo naszej wiary” – zachęca w komunikacie ks. Dariusz Gącik – wikariusz generalny.

Spotkanie rozpocznie się Mszą św. w bazylice katedralnej w Kielcach pod przewodnictwem bp. Jana Piotrowskiego o godz. 13.00. Po zakończeniu Mszy św. będzie miało miejsce przejście na Plac NMP i wspólne kolędowanie, z udziałem chórów i zespołów kolędniczych.

Natomiast poszczególne orszaki będą przybywać na Plac NMP z następujących miejsc: z Pl. Artystów, z ul. Wesołej i Czerwonego Krzyża, z dziedzińca Pałacu Biskupów Krakowskich.

W diecezji kieleckiej orszaki Trzech Króli wyruszą m.in. w Kazimierzy Wielkiej, w Skorzeszycach, w Busku – Zdroju, Skalbmierzu, Radziemicach.

