Święty Krzyż: młodzież z kilku diecezji wzięła udział w oblackim „Antysylwestrze”

Apis, Święty Krzyż, 2017-01-01

Młodzież z kilku diecezji wzięła udział w zorganizowanym przez Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w „Antysylwetrze” podczas pobytu w dniach 29 grudnia ub.r. – 1 stycznia br. na Świętym Krzyżu. Zwieńczeniem bytności była celebrowana noworoczna Eucharystia o północy w bazylice świętokrzyskiej.

- Od kilku już lat nasze spotkania polegające na wyciszeniu się, modlitwie i kontemplacji cieszą się szczególnym zainteresowaniem wśród młodzieży. Nasz swoisty „Antysylwester” jest alternatywą dla hucznych zabaw sylwestrowych – poinformował KAI o. Dariusz Malajka OMI, rzecznik świętokrzyskich oblatów.

Młodzież przybyła do świętokrzyskiego sanktuarium na zaproszenie o. Krzysztofa Jurewicza OMI, dyrektora Sekretariatu Powołań. Byli to gimnazjaliści, licealiści, maturzyści i studenci, którzy postanowili spędzić ostatnie dni roku i powitać Nowy 2017 rok na modlitwie i w wyciszeniu duchowym.

Młodzi przyjechali m.in. z archidiecezji lubelskiej, archidiecezji poznańskiej, archidiecezji gnieźnieńskiej, archidiecezji krakowskiej, diecezji sandomierskiej, kieleckiej, opolskiej, włocławskiej, siedleckiej.



Pobyt młodzieży w klasztorze nie był zdominowany tylko modlitwą - codzienną Eucharystią i adoracją Najświętszego Sakramentu. Zorganizowane były także zajęcia rekreacyjne z oblacką wspólnotą nowicjatu, spacery w zimowej scenerii, wspólna praca, rozmowy, spotkania z ojcami i braćmi zakonnymi, a także tematyczne konferencje.

Zwieńczeniem międzyświątecznego pobytu w sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego była celebrowana noworoczna Eucharystia o północy w bazylice świętokrzyskiej na przełomie 2016/17 roku.

O. Krzysztof Jurewicz OMI w wygłoszonej homilii zachęcał, abyśmy wpatrzeni w Chrystusa, szukali odpowiedzi na trapiące nas sprawy, na rodzące się w nas wątpliwości i pytania dotyczące sensu życia:

- Bóg utożsamia się z tymi, którzy cierpią, są prześladowani, tracą sens życia. On jest w tych, których godność jest deptana, jest w tych, którzy są spychani na margines życia społecznego. On w nich cierpi! Rozpoczęliśmy kolejny rok - Nowy Rok 2017- i na progu tego roku przybyliśmy na Święty Krzyż jako ludzie wierzący. Tutaj w blasku relikwii Drzewa Krzyża Świętego, chcemy dać Jezusowi odpowiedź na pytanie: Jezu kim jesteś dla mnie? Kim jesteś w moim życiu osobistym, małżeńskim, rodzinnym, kapłańskim, zakonnym. Jaką wartość dla mnie stanowisz? – podkreślał zakonnik.

Kaznodzieja wskazywał, że w naszym życiu mamy służyć Jezusowi w drugim człowieku, w tym którego spotykamy w naszej codzienności.

- Dziś świat potrzebuje młodych ludzi, którzy nie będą żyć połowicznie lecz są zdolni do wielkich poświęceń. Na progu Nowego Roku chcemy wszyscy razem wołać i prosić Boga, by dał nam siłę, zdolności i odwagę, abyśmy czynili wszystko by w naszym działaniu, w naszych codziennych wyborach panowała miłość, zgoda, dobroć, czystość obyczajów i Prawo Boże – zachęcał o Krzysztof Jurewicz OMI.

Na Eucharystii obecni byli także wierni oraz kapłani z diecezji kieleckiej i radomskiej. W liturgii czynnie wzięli udział uczestnicy rekolekcji powołaniowych a schola „Antidotum” z Kielc śpiewem uświetniła noworoczną modlitwę.

W noworoczne popołudnie młodzi rozjechali się do swoich domów, pełni wrażeń i umocnieni błogosławieństwem na Nowy Rok z przeświadczeniem, że inicjatywa organizowania swoistego „Antysylwestra” sprawdza się.

Święty Krzyż to najstarsze polskie sanktuarium. Przechowywane są w nim relikwie Drzewa Krzyża Świętego. Opactwo benedyktyńskie założył tu Bolesław Chrobry w 1006 r. Obecnie opiekę nad nim sprawują Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej.

