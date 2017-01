Misjonarz z diecezji kieleckiej o święcie Objawienia Pańskiego w Indonezji

dziar, Kielce, 2017-01-02

Święto Objawienia Pańskiego w Indonezji jest obchodzone w pierwszą niedzielę po Nowym Roku, czyli w 2017 roku przypada 8 stycznia. „Nie ma zwyczaju święcenia kredy i napisu na wejściowych drzwiach liter K + M + B, nie funkcjonuje też nazwa „święto Trzech Króli” – powiedział KAI sercanin ks. Józef Kurkowski, od 45 lat pracujący w Indonezji, obecnie w Dżakarcie w parafii św. Barnaby.

Święto Objawienia Pańskiego obchodzone jest, podobnie jak w większości krajów, jako Światowy Dzień Misyjny Dzieci. Tego dnia sprawowana jest specjalna Msza św. i odmawiana modlitwa dla dzieci z rodzicami.

Jak mówi misjonarz, wówczas wyjaśnia się, że ten dzień łączy wszystkie dzieci katolickie na świecie w haśle: ”Children Helping Children” – „Dzieci pomagają dzieciom”.

Do kościoła dzieci przynoszą wówczas skromne podarunki przygotowane przez nich i ich rodziców w domu. Składają je, jako dary. „Są tam zeszyty, książki, ołówki, długopisy, przybory toaletowe, słodycze, czasami nawet i pieniądze” – opowiada misjonarz.

Te dary później są przesyłane dla dzieci biednych, osieroconych, chorych i cierpiących z powodu kataklizmów, np. trzęsienia ziemi, wybuchów wulkanów, powodzi i wojen. Są to dzieci z różnych szczepów, różnych religii, czy te, które przebywają w sierocińcach.

Zazwyczaj po święcie Objawienia Pańskiego w Indonezji kończy się okres Bożego Narodzenia - rozbiera się choinki i stajenki betlejemskie.

Ks. Józef Kurkowski, sercanin, urodzony w 1944 r. w Sędziszowie, od 45 lat pracuje w Indonezji. „To moja druga ojczyzna, serce dzielę między Polskę i Indonezję” – mówi. Do kraju przyjeżdża raz na kilka lat.

Ukończył sercańskie seminarium w Stadnikach i w Tarnowie, po maturze odbył nowicjat w Pliszczynie k. Lublina i studiował w WSD z pełnym kursem filozofii i teologii, w Krakowie i w Stadnikach. Święcenia kapłańskie przyjął 13 czerwca 1969 r. Pracował w parafiach sercańskich, m.in. w Krakowie i Nowej Hucie.

Jako niespełna 30-letni zakonnik wyjechał do Indonezji, do archidiecezji Palembang w południowej części wyspy Sumatra. Pierwszą samodzielną placówką ks. Józefa było miasteczko Lahat, gdzie prowadził internat dla 60 chłopców z zamożnych rodzin. Przez 36 lat pracował w 10 parafiach, głównie w obrębie diecezji Tanjung Karang, na południu Sumatry.

Obecnie pracuje w archidiecezji Dżakarta, która obejmuje 62 parafie katolickie, ok. 6 parafii czeka tam wciąż na pozwolenie na budowę kościoła. Posługuje w 8-tysięcznej parafii św. Barnaby w Dżakarcie, położonej na peryferiach miasta.

