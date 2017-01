Kielce: nabożeństwa, kolędowanie i spotkania w Tygodniu Modlitw o Jedność

dziar, Kielce, 2017-01-03

Chrześcijanie z Niemiec przygotowali materiały biblijne Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, z racji 500. rocznicy wystąpienia Marcina Lutra, ale w centrum wydarzeń i rozważań pozostaje Chrystus i jedność Kościoła. W Kielcach od 18 do 25 stycznia będą nabożeństwa ekumeniczne, w duchu Taize, spotkania w klasztorach, wieczory kolęd, a na zakończenie – Msza św. pod przewodnictwem bp. Jana Piotrowskiego.

„Po długich dyskusjach pomiędzy Kościołami w Niemczech ustalono, że obchody tej rocznicy nie będą skoncentrowane wokół wydarzeń z 1517 roku, które wprawdzie dla jednych stały się początkiem ich historii kościelnej, ale przez innych chrześcijan są uznawane przede wszystkim jako data przypominająca rozłam” – wyjaśnia ks. dr Paweł Borto, referent ds. ekumenizmu diecezji kieleckiej.

Hasło Tygodnia Pojednanie: Miłość Chrystusa przynagla nas (por. 2 Kor 5,14-20) inspiruje się adhortacją apostolską papieża Franciszka z 2013 r. zatytułowaną "Evangelii gaudium" (Radość Ewangelii). W adhortacji tej został użyty właśnie ten cytat: „Miłość Chrystusa przynagla nas”.

Modlitwy Tygodnia w Kielcach rozpocznie nabożeństwo Słowa Bożego 18 stycznia w kościele ewangelicko-metodystyczny, ul. Małopolskiej 6. Następnego dnia uczestnicy wydarzeń ekumenicznych spotkają się w klasztorze na Karczówce u ojców pallotynów, natomiast 20 stycznia są zaproszeni do udziału w ważnym wydarzeniu duchowym i kulturalnym, czyli w koncercie „Betlejem w Kielcach”, który odbędzie się w Hali Legionów, przy ul. Długosza 2.

21 stycznia – wiecziernia czyli nabożeństwo wieczorne w rycie Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, zaplanowane w cerkwi przy ul. Bodzentyńskiej.

Z kolei na wieczór kolęd zaprasza 22 stycznia Kościół ewangelicko-augsburski, do Ekumenicznej Świątyni Pokoju, przy ul. Sienkiewicza 1.

24 stycznia w kościele ojców kapucynów przy ul. Warszawskiej 33 - modlitwy w duchu Taizé.

Na zakończenie Tygodnia 25 stycznia w środę - Msza św. pod przewodnictwem bp. Jana Piotrowskiego, w kościele akademickim przy ul. Wesołej 54.

Jak podkreśla ks. Borto, w materiałach przygotowanych na tegoroczny Tydzień akcentowane są dwa wymiary.

Jest to z jednej strony zaproszenie do celebrowania miłości i łaski Bożej, która daje usprawiedliwienie (główna idea przewodnia w teologii Kościołów wyrosłych z Reformacji Marcina Lutra), a z drugiej – refleksja nad bólem z powodu rozłamu i wskazanie kroków, mogących prowadzić do pojednania chrześcijan.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan obchodzony jest od 1908 roku.

