Kielce: schroniska, ogrzewalnie, noclegownie gotowe na atak zimy

dziar, Kielce, 2017-01-04

Przed zapowiedzianymi mrozami, schroniska, ogrzewalnie, noclegownie i świetlice szykują dodatkowe miejsca, aby móc przyjąć pod dach wszystkie osoby bezdomne. Szacuje się, że w Kielcach przebywa około 500 bezdomnych, a w całym województwie jest ich około 800.

Od wielu lat pomoc dla bezdomnych organizuje Caritas Diecezji Kieleckiej i współpracujące z nią instytucje.

Kieleckie Koło Towarzystwa św. Brata Alberta prowadzi Schronisko i Noclegownię przy ul. Żeromskiego 36a, w kompleksie kilku budynków.

„W Noclegowni mamy 20 miejsc, w tej chwili jest zajętych 19” – informuje opiekun Zygmunt Filipczak. W Noclegowni bezdomni mają do dyspozycji łóżko i szafkę, otrzymują posiłki.

Z kolei Schronisko św. Brata Alberta, o bardzo dobrym standardzie, z kaplicą, jest przeznaczone dla ok. 42 osób. „Obecnie wolne są trzy miejsca, na które już są chętni” – mówi Filipczak.

W diecezji kieleckiej funkcjonuje także kilka podobnych placówek Caritas w mniejszych miejscowościach, m.in. w Świniarach, Piasku Wielkim, Kidowie i Morawianach.

Zapełnia się Ogrzewalnia prowadzona przez Stowarzyszenie „Arka Nadziei” przy ul. Ogrodowej w Kielcach. Wieczorem, 4 stycznia przebywa w niej 27 osób, miejsce jest przystosowane dla 30. – „Spodziewamy się wysokich mrozów, będziemy przyjmować i lokować wszystkich, świetlica jest duża” – zapewnia Konrad Duda. Korzystający z Ogrzewalni otrzymują dach nad głową, krzesło, ciepło, m.in. z kominka, gorącą herbatę, czasami chleb. Warunkiem przyjęcia jest trzeźwość, weryfikowana alkotestem. Od października do marca Ogrzewalnia pracuje całodobowo, natomiast świetlica „Przystań” jest czynna wiosną i latem w godzinach 7 – 18.

Przytulisko im. Jana Pawła II przy ul. Siennej 5, prowadzone przez Fundację Gospodarczą św. Brata Alberta dysponuje 84 miejscami dla mężczyzn. Zapewnia całodobowe schronienie, wyżywienie, niezbędną odzież, środki czystości.

Centrum Interwencji Kryzysowej – Schronisko dla Kobiet Caritas Diecezji Kieleckiej przy ul. Urzędniczej 7b to ok. 30 miejsc dla kobiet i dla dzieci z możliwością okresowego schronienia – z wyżywieniem, dostępem do opieki medycznej, pomocą prawną, psychologiczną itp. Świętokrzyski Oddział Okręgowy PCK prowadzi Schronisko dla Bezdomnych Kobiet – Ofiar Przemocy przy ul. Olkuskiej 18.

W Kielcach Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie dysponuje czterema placówkami, które pomagają bezdomnym. Kielecki MOPR wraz z wieloma instytucjami świadczącymi pomoc społeczną na przestrzeni lat zbudował system kompleksowego wsparcia dla nich. Każdy, kto potrzebuje i chce skorzystać z pomocy może zgłosić się do działu do spraw bezdomności przy ulicy Urzędniczej w Kielcach lub bezpośrednio do jednego z dwóch działających w mieście schronisk: przy ulicy Żeromskiego lub Siennej. W sumie oferują one 130 miejsc.

Jednym z powodów, dla których bezdomni unikają zgłaszania się do schronisk jest to, że wymaga się tam od nich trzeźwości, a ludzie ci bardzo często są uzależnieni od alkoholu. Jak zapewniają szefowie poszczególnych placówek - nie ma możliwości, by ktokolwiek został pozostawiony bez należytej pomocy, nawet, jeżeli miałoby to oznaczać dostawienie dodatkowych łóżek.

