Ostrowiec świętokrzyski: papamobile po liftingu

dziar, Ostrowiec Świętokrzyski, 2017-01-05

Kompleksowy remont w ostrowieckim warsztacie PKS przeszła wierna replika papamobile – pojazdu, którego Jan Paweł II używał podczas pielgrzymki po Polsce w 1979r. Papamobile poprowadzi piątkowy orszak Trzech Króli w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Pojazd jest już po próbnej prezentacji w trakcie spotkania seniorów przedsiębiorstwa PKS z kierownictwem spółki oraz po pierwszym kursie ulicami miasta.

Remont został przeprowadzony w ostrowieckich warsztatach. Papamobile wykonano na bazie podwozia samochodu Star 660 M2 z lat 70-tych.

Podczas remontu dokonano napraw w układzie napędowym, w silniku i osprzęcie. Ponadto renowacji poddano całe podwozie z układem hamulcowym i wydechowym. Pod względem estetycznym dokonano odświeżenia całej tapicerki i wymiany wypełnień foteli oraz zagłówków, zamontowano również odrestaurowany baldachim.

Kolejny pokaz samochodu zaplanowano w niedzielę 8 stycznia podczas uroczystości jubileuszu 70-lecia działalności ostrowieckiego PKS. W lutym samochód weźmie udział w pierwszym polskim musicalu poświęconym papieżowi, a od marca replikę auta będzie można oglądać w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowich.

