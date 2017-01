Diecezja kielecka: wyruszyły liczne orszaki „Trzech Króli

W Kielcach, Samsonowie, Kazimierzy Wielkiej, Skorzeszycach, Busku – Zdroju, Skalbmierzu, Radziemicach, Jędrzejowie, Włoszczowie, Daleszycach, Skalbmierzu – w wielu miejscowościach diecezji kieleckiej wyruszyły już orszaki Trzech Króli.

Tradycyjny orszak wyrusza sprzed kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny w Samsonowie, w gminie Zagnańsk. To jeden z trzech orszaków w Polsce, który zostanie pokazany w TVP 1. Cała uroczystość przebiega według scenariusza, który nawiązuje do ostatniej wizyty papieża Franciszka w Polsce podczas Światowych Dni Młodzieży.

W Kielcach, po Mszy św. w kieleckiej bazylice pod przewodnictwem biskupa kieleckiego, orszaki prowadzone przez Monarchów z trzech punktów miasta, spotkają się na Placu NMP – z udziałem chórów i zespołów kolędniczych. Śpiewem kieruje zespół „Pozytywnie Nakręceni” z Pińczowa. Poszczególne orszaki przybywają na Plac NMP z następujących miejsc: z Pl. Artystów, z ul. Wesołej i Czerwonego Krzyża, z dziedzińca Pałacu Biskupów Krakowskich.

Kacprem jest Zbigniew Kowalski, nauczyciel historii w I LO w Kielcach, Melchiorem - Bertus Servaas, prezes klubu Vive Tauron Kielce, zaś Baltazarem - Stanisław Rupniewski, były kielecki radny, szef firmy Supon. Na katedralny plac przybędzie też "spóźniony" orszak, który z ul. Kapitulnej, a przyprowadzi go konferansjer Wit Chamera.

W Busku - Zdroju o godz. 15 orszaki wyruszą spod kościołów parafialnych: Niepokalanego Poczęcia NMP, Bożego Ciała oraz kaplicy św. Anny. Wszystkie spotkają się pod budynkiem Starostwa Powiatowego przy ul. Mickiewicza i tam zaplanowano wspólne kolędowanie.

Trzej Królowie przybyli już także do Szydłowa. Po kolędowaniu uroczystości przenoszą się do średniowiecznego zamku, gdzie zostanie zaprezentowane przedstawienie z Herodem w roli głównej. Zakończenie - w kościele św. Władysława.

Dziewiąta edycja Orszaku Trzech Króli przebiega w całej Polsce pod hasłem "Pokój i dobro".

