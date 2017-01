Bp J. Piotrowski: Orszak Trzech Króli to coś więcej niż zimowa atrakcja

dziar (KAI), Kielce, 2017-01-06

Orszak Trzech Króli może być piękny, jeśli nas samych i innych jego uczestników doprowadzi do Jezusa, który jest drogą, prawdą i życiem. To wydarzenie to coś więcej niż zimowa atrakcja – powiedział 6 stycznia w kieleckiej bazylice katedralnej bp Jan Piotrowski podczas Mszy św. w święto Objawienia Pańskiego.

W homilii biskup kielecki przypomniał, że wszyscy jesteśmy zobligowani do głoszenia Ewangelii oraz że 6 stycznia przypada święto Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. „Na mocy chrztu świętego Bóg w Jezusie Chrystusie i w mocy Ducha Świętego posyła nas z darem głoszenia Ewangelii w różnych okolicznościach” – powiedział kaznodzieja. Zauważył także, że dzisiaj jest święto wszystkich dzieci zrzeszonych w Papieskim Dziele Misyjnym, powołanym przez Piusa XII w 1950 r. Dodał, że kolędnicy misyjni w tym roku wspierają Tajlandię. „Dar Jezusa, niesiony przez nas ochrzczonych, nawet, jeśli niesiemy go w ułomnych naczyniach naszej ludzkiej natury, pozostaje największym darem” – podkreślił.

Odpowiadając na prośbę Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci (PDMD), bp Jan Piotrowski w komunikacie, zamieszczonym na stronie diecezji kieleckiej, zachęca wiernych do zaangażowania się w pomoc biednym dzieciom w Tajlandii. "Prosimy o zorganizowanie grup Kolędników Misyjnych w każdej wspólnocie parafialnej czy szkole. Jest to wielkie przedsięwzięcie integrujące dzieci i dorosłych oraz całe rodziny. Niech w okresie Bożego Narodzenia nasze domy, szkoły, instytucje, urzędy pracy będą otwarte dla Misyjnych Kolędników, którzy przybędą z radosnym śpiewem kolęd i krótkim przedstawieniem. Bądźmy życzliwi i otwarci dla tych małych misjonarzy i misjonarek, poświęcających swój czas i siły” – tak w imieniu biskupa zaapelował ks. Łukasz Zygmunt, dyrektor Papierskich Dzieł Misyjnych Diecezji Kieleckiej.

Po zakończeniu Mszy św. w bazylice dzieci z koła PDMD we Włoszczowie dały przedstawienie muzyczne na temat Tajlandii, a potem wszyscy wierni, wraz z biskupami Janem Piotrowskim i Marianem Florczykiem przeszli na Plac Najświętszej Maryi Panny przy bazylice, by powitać Orszaki Trzech Króli i wspólnie kolędować.

