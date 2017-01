Kielce: straż miejska i streetworkerzy poszukują bezdomnych

dziar, Kielce, 2017-01-07

Streetworkerzy wraz z funkcjonariuszami straży miejskiej i policji przeszukują pustostany i altanki, gdzie przebywać mogą bezdomni, aby kierować ich do schronisk. Ogrzewalnie, noclegownie i świetlice deklarują gotowość przyjęcia pod swój dach wszystkich, którzy znajdą się w potrzebie.

Ostatniej nocy temperatura w woj. świętokrzyskim spadła poniżej -20 st. Przy takim mrozie przebywanie w nieogrzewanych pomieszczeniach w takich warunkach grozi śmiercią. Jedną z ofiar niskich temperatur jest 41-letni mieszkaniec województwa świętokrzyskiego znaleziony minionej nocy koło Włoszczowy.

Kielecka Straż Miejska stale patroluje miejsca, w których na co dzień przebywają osoby bezdomne. Jak informuje komenda Straży Miejskiej, strażnicy współpracujący ze streetworkerami, znaleźli 5 osób, jednak wszyscy bezdomni odmówili pomocy.

Straż Miejska patroluje miejsca, w których mogą przebywać bezdomni, ale czeka też na zgłoszenia od mieszkańców, którzy zauważą osobę, której grozi wychłodzenie organizmu. Według szacunków w samych Kielcach przebywa około 500 bezdomnych, a w całym województwie jest ich około 800.

Każdy, kto chce skorzystać z pomocy, musi się najpierw zarejestrować w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Ta procedura sprawia, że w placówce nie ma osób przypadkowych i anonimowych, co daje gwarancję bezpieczeństwa zarówno ośrodka, jak i przebywających tam podopiecznych.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie dysponuje czterema placówkami, które pomagają bezdomnym. Kielecki MOPR wraz z wieloma instytucjami świadczącymi pomoc społeczną na przestrzeni lat zbudował system kompleksowego wsparcia dla nich. Wszyscy, którzy chcą skorzystać z pomocy muszą zachować trzeźwość, ale w obecnych warunkach każdy otrzyma pomoc.

Od wielu lat pomoc bezdomnym niesie Caritas Diecezji Kieleckiej i współpracujące z nią instytucje. Kieleckie Koło Towarzystwa św. Brata Alberta prowadzi schronisko i noclegownię przy ul. Żeromskiego 36a. Placówka dysponuje łącznie 62 miejscami, lecz, jak mówią pracownicy Koła, zawsze można zrobić dostawki.

Z kolei przytulisko im. Jana Pawła II przy ul. Siennej 5, prowadzone przez Fundację Gospodarczą św. Brata Alberta dysponuje 84 miejscami dla mężczyzn. Zapewnia całodobowe schronienie, wyżywienie, niezbędną odzież, środki czystości. W tej chwili przebywa tam 75. bezdomnych mężczyzn. Bezdomni mogą się także schronić w Ogrzewalni prowadzonej przez Stowarzyszenie „Arka Nadziei” przy ul. Ogrodowej.

W diecezji kieleckiej funkcjonuje także kilka podobnych placówek Caritas w mniejszych miejscowościach, m.in. w Świniarach, Piasku Wielkim, Kidowie i Morawianach.

