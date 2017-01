Kielce: liceum sióstr nazaretanek dziesiąte w Polsce

dziar, Kielce, 2017-01-10

Pierwsze w województwie, dziesiąte w Polsce – liceum prowadzone przez siostry nazaretanki jest od lat liderem w regionie i potwierdza wysoką pozycję w kraju – to wynik tegorocznego rankingu "Perspektyw".

Głównymi kryteriami rankingu są osiągnięcia w olimpiadach oraz wyniki egzaminów maturalnych uczniów.

Wchodząca w skład Zespołu Szkół Sióstr Nazaretanek szkoła awansowała o trzy pozycje w porównaniu do ubiegłego roku.

Drugą szkołą z regionu świętokrzyskiego w rankingu liceów jest II LO im. Jana Śniadeckiego w Kielcach, które znalazło się na 89. miejscu. Trzecie miejsce w województwie zajmuje natomiast VI LO im. Juliusza Słowackiego w Kielcach, które w rankingu ogólnopolskim znalazło się na 169. pozycji.

Reaktywowana po 40-letniej przerwie (po kasacji w okresie PRL) szkoła nazaretanek istnieje w Kielcach od 16 lat. Początkowo (od 2001) było to tylko gimnazjum, od 2004 jest także liceum.

Tradycja nazaretańskiej szkoły w Kielcach sięga 1939 r., gdy bp Czesław Kaczmarek sprowadził do Kielc Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, aby wspierały w mieście rozwój szkolnictwa nazaretańskiego. W chwili zamknięcia w 1960 r. nazaretańska szkoła powszechna była największą szkołą w Kielcach.

Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny prowadzi w Polsce trzy 3 licea (Kielce, Warszawa, Kalisz), gimnazja (m.in. Kielce, Warszawa, Kalisz, Kraków), szkoły podstawowe (Kraków, Kalisz, Gdynia) oraz kilkanaście przedszkoli.

