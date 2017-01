Kielce: spotkanie bp. Jana Piotrowskiego z samorządowcami

Kielce, 2017-01-11

Adam Jarubas – marszałek województwa świętokrzyskiego oraz kilkudziesięciu samorządowców z terenów trzech diecezji uczestniczyło dzisiaj w spotkaniu noworocznym z bp. Janem Piotrowskim, które odbyło się w Wyższym Seminarium Duchowym. Była to okazja do życzeń i refleksji nad kondycją samorządności i życia politycznego w Polsce.

Bp Piotrowski witając starostów, burmistrzów, wójtów, delegatów rad powiatowych i miejskich przypomniał, że spotkanie odbywa się w klimacie bożonarodzeniowym, który „wprowadza wiele ciepła w nasze życie”.

- Ufamy, że Nowy Rok 2017, który rozpoczęliśmy wraz z Maryją, będzie błogosławiony dla poczynań i wyzwań samorządowych, począwszy od urzędu marszałkowskiego przez powiaty i gminy - powiedział biskup.

Zwracając uwagę na bogactwo diecezji kieleckiej zauważył, że podobnie, jak województwo świętokrzyskie i cała Polska, zasługujemy przede wszystkim na pokój. W swoim wystąpieniu do samorządowców bp. Piotrowski cytował fragmenty z orędzia papieża Franciszka na Światowy Dzień Pokoju. Zachęcał do gestów zgody i pojednania w rodzinach, domach, urzędach, zakładach pracy.

– „Trzeba się cieszyć, że jesteśmy razem i możemy z nadzieją patrzeć w przyszłość (…), pomimo, że żyjemy w czasach politycznego niepokoju” – podkreślał bp. Piotrowski.

Opiekun diecezjalny samorządowców, ks. kan. Tadeusz Szlachta zaproponował „większe zbliżenie” samorządowców do św. Kingi, która jest ich patronką – poprzez np. organizację dnia skupienia czy pielgrzymki do jej sanktuarium w Nowym Korczynie. Uwrażliwiał także na obszary biedy w gminach, przypominając zobowiązania wynikające z Roku św. Brata Alberta.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. starosta kielecki Michał Godowski, samorządowcy z Chmielnika, Pierzchnicy, Kazimierzy Wielkiej, Złotej Pińczowskiej, Sędziszowa i Lelowa.

