Kielce: kuria i proboszczowie zachęcają do udziału w koncercie „Betlejem w Kielcach”

dziar, Kielce, 2017-01-12

Do udziału w wyjątkowym koncercie „Betlejem w Kielcach” zachęca w komunikacie kuria diecezjalna oraz – poprzez ogłoszenia parafialne – proboszczowie diecezji kieleckiej. Koncert z udziałem gwiazd estrady, odbędzie się 20 stycznia w Hali Legionów.

„Koncert będzie miał nie tylko muzyczny charakter. Wydarzenie to stworzy przestrzeń do wspólnego świętowania czasu Bożego Narodzenia. Dlatego też trasa koncertowa Betlejem w Polsce niesie w sobie obok wymiaru artystycznego również ewangelizacyjny i misyjny. Mamy nadzieję na Państwa przybycie i promowanie koncertu w swoich wspólnotach parafialnych, środowiskach pracy, szkołach i urzędach” – pisze w komunikacie wikariusz generalny, ks. Dariusz Gącik.

Organizatorzy spodziewają się w Kielcach ok. 4, 5 tys. osób.

Podczas koncertu wystąpią: TGD, Natalia Niemen, Marika, Kuba Badach, Mate.O, Piotr Cugowski, a ponad dwugodzinne widowisko poprowadzi Marek Zając.

Patronat nad wydarzeniem objęli: Agata Kornhauser – Duda, małżonka prezydenta RP, Konferencja Episkopatu Polski, Biskup Kielecki Jan Piotrowski.

Koncert składa się z czterech części. Najpierw zabrzmią najpiękniejsze kolędy świata i pieśni bożonarodzeniowe w oryginalnych aranżacjach w wykonaniu artystów, następnie będą życzenia od Księdza Biskupa i Prezydenta Miasta oraz łamanie się opłatkiem - uczestnicy otrzymają go wraz z programem przy wejściu na koncert. Przewidziano także wspólne śpiewanie kolęd, a na finał – uwielbienie.

Wydarzenie jest realizowane przy współpracy Wydziału Duszpasterstwa Diecezji Kieleckiej i Ruchu Światło - Życie. Jego producenci to: Adam Guzdek (członek Zarządu Fundacji Światło Życie) i Piotr Nazaruk (muzyk, dyrygent TGD).

Bilety na koncert są do nabycia w wielu parafiach diecezji, w Kurii Diecezjalnej w Kielcach oraz na www.biety24.pl

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/