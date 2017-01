Bp Piotrowski: nasza diecezja i jej wierni oczekują dobrych kapłanów

Nasza diecezja i jej wierni oczekują dobrych kapłanów i mają rację, ale czy modlą się w tych intencjach? - pytał wiernych bp Jan Piotrowski podczas spotkania z Gronem Przyjaciół i Sympatyków Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach

Mszy św. z udziałem księży profesorów i środowiska seminarium oraz kilkuset sympatyków WSD, przybyłych z różnych miejscowości diecezji, przewodniczył biskup diecezji kieleckiej.

W homilii duchowny przypomniał jakie są zadania i misję stowarzyszenia, podkreślając, że celem stowarzyszenia jest przede wszystkim modlitwa za powołanych i o nowe powołania oraz tworzenie życzliwego klimatu wokół Wyższego Seminarium Duchownego.

- Nasza diecezja i jej wierni oczekują dobrych kapłanów i mają rację, ale czy modlą się w tych intencjach? Czy do wyboru takiej drogi wychowują swoich synów? Światowy duch wymagań i pretensjonalności przenika wszystkie dziedziny życia, również i życia Kościoła - stwierdził biskup apelując, by nie ulegać temu duchowi. - Nie stawiajmy Bogu przeszkód, ale nieustanie prośmy. To On dokonuje wyboru, i On wzywa „Pójdź za Mną” – podkreślił kaznodzieja.

Po Mszy św. członkowie stowarzyszenia złożyli sobie noworoczne życzenia, a następnie obejrzeli występ artystyczny przygotowany przez alumnów.

Spotkanie miało charakter świąteczny oraz integracyjny - delegatom z całej diecezji.

Stowarzyszenie Grono Przyjaciół i Sympatyków WSD w Kielcach liczy tysiące osób. Członkowie w regularny sposób podejmują modlitwę w intencji powołań kapłańskich i zakonnych, pamiętając o zmarłych duchowych, wspierają materialnie seminarium.

Pomagają także alumnom m.in. przez dofinansowanie pielgrzymek, wsparcie dla Kleryckiego Kręgu Harcerskiego, działalność koła miłosierdzia, teatru seminaryjnego. Z kolei za wszystkich Przyjaciół i Sympatyków - żywych i zmarłych –codziennie modli się środowisko kieleckiego seminarium. Raz w miesiącu w ich intencji odprawiana jest Msza św.

Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach zostało erygowane dekretem biskupa krakowskiego Felicjana Konstantego Szaniawskiego z 1726 r. Jest najstarszą uczelnią w Kielcach. Obecnie na uczelni kształci się 65. kleryków.

