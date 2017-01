Bp Piotrowski: niech Boże Słowo poprowadzi katolików i Żydów wspólną drogą

dziar, Kielce, 2017-01-15

„Niech Boże Słowo poprowadzi nas katolików i Żydów wspólną drogą modlitwy i dialogu. Módlmy się za siebie wzajemnie, aby Bóg, Ojciec wszystkich ludów i narodów, obdarzył nas pokojem i miłością przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Odkupiciela” - powiedział dzisiaj w kieleckiej bazylice bp Jan Piotrowski podczas sumy, poprzedzającej obchody XX Ogólnopolskiego Dnia Judaizmu, który odbędzie się we wtorek, 17 stycznia w Kielcach.

Bp Jan Piotrowski przypomniał, że od lat Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan (18-25 stycznia) poprzedzony jest Dniem Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. Tym razem XX ogólnopolskie obchody tej uroczystości odbędą się w Kielcach 17 stycznia, a ich mottem będą słowa proroka Jeremiasza: „Uwiodłeś mnie, Panie, a ja dałem się uwieść” (Jr 20,7).

W swojej homilii bp Piotrowski zaprosił wszystkich do modlitwy o pokój w Ziemi Świętej – w Ojczyźnie Jezusa oraz do wspólnej modlitwy i „drogi dialogu” ze starszymi braćmi i siostrami w wierze.

Biskup kielecki przypomniał wyzwanie ewangelizacyjne na rok 2017 r., które brzmi: „Idźcie i głoście” (Mk 16,15)”. Podkreślił, że jednym ze sposobów głoszenia Dobrej Nowiny jest świadectwo wiary, modlitwa i gotowość do spotkania z drugim człowiekiem.

Duchowny wskazał na głęboki sens Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, zachęcił do „wspólnego wędrowania drogami wiary z potomkami Abrahama i Mojżesza, którym tak drogie jest Boże wołanie: Szema Izrael”.

XX Dzień Judaizmu w Kielcach rozpocznie się we wtorek 17 stycznia o godz. 9. 30 w urzędzie miejskim od konferencji prasowej.

Następnie odbędzie się spotkanie pod Pomnikiem „Menora” przy al. IX Wieków Kielc, które będzie służyło wspomnieniu Żydów zamordowanych podczas pogromu kieleckiego. Tam modlitwy poprowadzą: bp Jan Piotrowski i Michael Schudrich - Naczelny Rabin Polski.

Później zaplanowano przejście zgromadzonych na ul. Warszawską 17, pod budynek dawnej synagogi. Tam nastąpi krótkie wspomnienie zamordowanych żydowskich mieszkańców Kielc oraz Polaków, ratujących Żydów w czasie II wojny światowej.

Od godz. 11.45 do 14 w auli Wyższego Seminarium Duchownego odbywać się będą wykłady i panel dyskusyjny.

Swoje przemówienie wygłosi m.in. gość specjalny wydarzenia - rabin prof. Abraham Skórka – rektor Latynoamerykańskiego Seminarium Rabinicznego w Buenos Aires i rabin gminy żydowskiej Benei Tikva.

Przewidziano także panel dyskusyjny wokół tematu Dnia Judaizmu 2017. Jego uczestnicy to: bp dr Mieczysław Cisło, bp dr hab. Rafał Markowski, prof. dr hab. Sławomir Żurek. Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich, rabin Małgorzata Kordowicz.



Jednym z najważniejszych punktów Dnia Judaizmu jest nabożeństwo biblijne w bazylice katedralnej. W Muzeum Diecezjalnym będzie udostępniona okolicznościowa wystawa.



Ostatni punkt programu obchodów to żydowska modlitwa wieczorna: „Wieczór psalmów” – w interpretacji żydowskiej i chrześcijańskiej, o godz. 19.30, na scenie Kieleckiego Centrum Kultury.

Na wszystkie wydarzenia wstęp jest wolny.

Dzień Judaizmu w Kościele katolickim zainspirowany i ustanowiony przez Episkopat Polski w celu rozwoju dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, po raz pierwszy obchodzono w 1998 roku. Rokrocznie jest on celebrowany w innym mieście Polski.

