Kielce: otwarto „pokój błogosławieństw” i wystawę „Abraham i Franciszek”

apis, Kielce, 2017-01-16

Uroczyste otwarcie „pokoju błogosławieństw” i wystawy pt. „Abraham i Franciszek” oraz odsłonięcia nowego popiersia Jana Karskiego odbyło się 15 stycznia br. w kamienicy przy ul Planty 7 w Kielcach. Było to wydarzenie towarzyszące obchodom centralnym XX Dnia Judaizmu, które odbędą się 17 stycznia w Kielcach.

„Pokój błogosławieństw” utworzony w kamienicy, w której 70 lat temu dokonano straszliwego mordu na Żydach, jest pierwszą taką inicjatywą w Polsce i ma służyć idei dialogu i pojednania.

Wśród licznych gości w Instytucie Kultury Spotkania i Dialogu Stowarzyszenia im. Jana Karskiego pojawili się m.in.: biskup kielecki Jan Piotrowski, rabin gminy żydowskiej Benei Tikva Abraham Skórka - rektor Latynoamerykańskiego Seminarium Rabinicznego w Buenos Aires i naczelny rabin Polski Michael Schudrich.

Organizator spotkania Bogdan Białek, współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, dokonał wspólnie z prezydentem Kielc Wojciechem Lubawskim odsłonięcia popiersia Jana Karskiego wykonanego przez artystę rzeźbiarza prof. Karola Badynę.

Uroczystego przecięcia wstęgi do „pokoju błogosławieństw” dokonali: bp Jan Piotrowski, rabin Abraham Skórka i rabin Polski Michael Schudrich. Na ścianach w pomieszczeniu specjalnie przygotowanym do modlitwy i medytacji religijnej powieszone zostały oprawione w szklane szyby plansze z błogosławieństwami.

Zaczerpnięte one zostały z Księgi Psalmów, Kazania na Górze. Wykorzystano też modlitwę papieża Franciszka w Malmö oraz teksty ułożone przez rabina Abrahama Skórkę i bpa Jana Piotrowskiego. Przygotowano też specjalne miejsce, gdzie każdy może zostawić zapisane przez siebie błogosławieństwo.

Prezes Bogdan Białek w swym krótkim wyjaśnieniu podkreślił, że „pokój błogosławieństw” jest miejscem, w którym nie można złorzeczyć, a przede wszystkim należy się w nim uczyć się tego jak błogosławić.

W kolejnym pomieszczeniu zainaugurowana została wystawa pt. „Abraham i Franciszek”. Zwiedzający mogą obejrzeć dużego formatu fotografie ukazujące sytuacje i spotkania papieża Franciszka z rabinem Abrahamem Skórką. Wyrażają one wielką przyjaźń i szacunek jakim się darzą przedstawiciele dwóch religii – katolickiej i judaistycznej. Każda fotografia opatrzona jest papieskimi wypowiedziami na temat Żydów i judaizmu oraz refleksjami rabina na temat chrześcijaństwa.

Na zakończenie uroczystości rabin Abraham Skórka wyraził radość, że mógł uczestniczyć w wydarzeniu bardzo ważnym dla relacji chrześcijańsko – żydowskich. – Jestem pod ogromnym wrażeniem tego wszystkiego, co dziś odbyło się dziś w Kielcach. Jest to bardzo znaczące i ważne dla mnie, ale przede wszystkim także dla Kielc, które mają ogromne znaczenie dla polsko – żydowskiej historii. Niech Bóg błogosławi organizatorom za pracę, jaka w Kielcach została wniesiona – podkreślił gość z Argentyny.

Naczelny rabin Polski Michael Schudrich zwrócił uwagę na to, że wszyscy jesteśmy dziećmi Boga. – Jeżeli chcemy, żeby nasz wspólnym Ojciec był radosny, to musimy, tak jak dzisiaj być i działać razem – podkreślił naczelny rabin Polski.

Bp Jan Piotrowski zapraszając wszystkich zebranych do udziału w zbliżających się obchodach Dnia Judaizmu, wskazywał, że kontekście odczytanych błogosławieństw można powiedzieć z absolutną teologiczną pewnością, że one nas humanizują. – Wszelkie przekleństwo i złorzeczenie, gdziekolwiek się pojawi i narodzi w jakiejkolwiek sytuacji społecznej i obyczajowej rani człowieka i dzieli – podkreślił biskup.

17 stycznia w Kielcach odbędą się centralne obchody XX Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce.

Dzień Judaizmu w Kościele katolickim został ustanowiony przez Episkopat Polski w 1997 r. Jego celem jest promocja dialogu chrześcijańsko-żydowskiego i promowanie wśród katolików troski o wspólne dziedzictwo duchowe i historyczne.

