Bp Markowski: Dzień Judaizmu to refleksja nad naszymi wspólnymi korzeniami

apis, Kielce, 2017-01-17

Modlitwa bp. Jana Piotrowskiego i rabina Yehoshuy Ellisa przy pomniku Menora oraz konferencja prasowa w Urzędzie Miasta rozpoczęły 17 stycznia w Kielcach obchody XX Ogólnopolskiego Dnia Judaizmu. - Ten dzień stanowi refleksję na temat naszych wspólnych korzeni i źródeł naszej historii - powiedział bp Rafał Markowski, przewodniczący Komitetu KEP ds. Dialogu z Judaizmem oraz Rady KEP ds. Dialogu Religijnego.

Na temat idei jubileuszowego XX Dnia Judaizmu, jednego z najważniejszych wydarzeń w Kościele katolickim, mówili: biskup kielecki Jan Piotrowski, bp Rafał Markowski, przewodniczący Rady ds. Dialogu Religijnego, Ruth Cohen – Dar, wiceambasador Izraela w Polsce oraz prezydent Kielc Wojciech Lubawski.

Bp Piotrowski zwrócił uwagę, że Kielce to szczególne miejsce w historii Polski, chrześcijaństwa, ale również i przyjazne miejsce dla potomków Abrahama, nawet jeśli dokonywały się tu rzeczy bolesne i trudne.

- Życzę wszystkim, aby czas spędzony w Kielcach był dla nas wszystkich czasem błogosławieństw, bo tam gdzie jest błogosławieństwo, tam najwyraźniej i najpiękniej możemy dostrzec obecność Boga, Ojca wszystkich narodów, który nikogo nie dzieli i nie oddala, ale swoją miłością przygarnia – podkreślił bp Piotrowski.

Wiceambasador Izraela w Polsce Ruth Cohen-Dar wskazała, że w Dzień Judaizmu "spotykamy się po to, aby się modlić, ale także rozmawiać o naszych relacjach". - Choć przeszłości zmienić się nie da, to przyszłość cały czas zależy od nas - podkreśliła wiceambasador.

Bp Rafał Markowski zwrócił uwagę, że przeżywanie dzisiaj Dnia Judaizmu zawdzięczamy przede wszystkim papieżowi bł. Janowi XXIII, który po dramacie II wojny światowej postawił pytanie, jakie mają być relacje między Kościołem katolickim a wyznawcami judaizmu.

- Dzień Judaizmu - pragnę podkreślić bardzo mocno - to jest dzień, który przeżywamy wewnątrz Kościoła, a który stanowi refleksję na temat naszych wspólnych korzeni i źródeł naszej historii. Pragnę, aby ten Dzień Judaizmu, który został zorganizowany w mieście tak szczególnym, jak Kielce, przyniósł jak najwięcej dobra, świadomości wspólnych źródeł, ale też wspólnego celu – podkreślił przewodniczący Rady ds. Dialogu Religijnego.

Prezydent Kielc Wojciech Lubawski zaznaczył, że miastu zależy na dobrych relacjach z wyznawcami judaizmu. Od wielu lat władze Kielc pracują nad relacjami z braćmi Żydami, których praktycznie nie ma już w Kielcach.

Po konferencji uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik Menora przy al. IX Wieków Kielc. Przybyli na nią m.in.: rabin Abraham Skórka z Argentyny, biskup kielecki Jan Piotrowski, bp Rafał Markowski, przewodniczący Rady ds. Dialogu Religijnego, Ruth Cohen – Dar, wiceambasador Izraela w Polsce oraz przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich. Uczczona została tam pamięć ofiar Pogromu Kieleckiego.

– Nie sposób mówić o dialogu chrześcijańsko-żydowskim w Kielcach, nie wspominając tego tragicznego zdarzenia sprzed 70 lat. Pokryło się ono cieniem na wzajemnych relacjach polsko-żydowskich i chrześcijańsko-żydowskich – powiedział Bogdan Białek, współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów.

Przy pomniku Menora modlili się bp Jan Piotrowski i rabin Yehoshua Ellis, przedstawiciel naczelnego rabina Polski Michaela Schudricha.

Po krótkim wspomnieniu zamordowanych żydowskich mieszkańców Kielc oraz Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej, a także modlitwach, którym przewodniczył bp Jan Piotrowski, uczestnicy uroczystości postawili znicze pod Murem Pamięci Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, przed budynkiem dawnej synagogi.

Prowadzący uroczystość Bogdan Białek przypomniał sens znajdującej się tam tablicy poświęconej „Pamięci 27 tys. Żydów z kieleckiego getta zamordowanych przez Niemców w latach 1939 – 1944 w Kielcach, Treblince i innych obozach zagłady”, opowiedział też krótką historię likwidacji kieleckiego getta.

Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce został ustanowiony przez Episkopat Polski w 1997 r. Jego celem jest promocja dialogu chrześcijańsko-żydowskiego i promowanie wśród katolików troski o wspólne dziedzictwo duchowe i historyczne.

