Rabin Skórka w Kielcach: światu trzeba na nowo pokazać ład Ewangelii

ar, Kielce, 2017-01-17

Współczesny świat znajduje się na zakręcie historii, trzeba na nowo pokazać światu ład Ewangelii - powiedział dziś w Kielcach rabin prof. Abraham Skórka podczas centralnych obchodów Dnia Judaizmu. Rektor Latynoamerykańskiego Seminarium Rabinicznego w Buenos Aires wskazywał, że światu zagraża dziś m.in. walczący ateizm.

Gość z Argentyny i przyjaciel papieża Franciszka wygłosił prelekcję pt. „Żydzi i chrześcijanie w nowym świecie”. "Żadna religia statyczna nie ma przyszłości. Musimy rozwijać dialog i dynamiczne sposoby myślenia" - mówił rabin.

Prelegent wyjaśnił, że pojęcie „nowy świat” zostało użyte do opisania kontynentu amerykańskiego, zaraz po odkryciu go przez Europejczyków pod koniec XV w. Echo tych przemian przyczyniło się do europejskiej rewolucji kulturowej, która doprowadziła świat do II wojny światowej i masowej eksterminacji Żydów.

Abraham Skórka z uznaniem mówił o Soborze Watykańskim II, który zapoczątkował kształtowanie się dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. Ocenił, że mimo pojawiających się w historii przejawów wzajemnej niechęci i uprzedzeń, Żydzi i chrześcijanie wyznawali zawsze podobne wartości.

Zdaniem gościa z Argentyny współczesny świat znajduje się na zakręcie historii. "Światu trzeba na nowo pokazać ład Ewangelii" – mówił rabin dodając, że nowoczesne społeczeństwo cechuje rozwój technologiczny, bez rozwoju duchowego. Pojawiło się również nowe zagrożenie dla świata: walczący ateizm.

Jak zauważył rabin Skórka, to co nas łączy to wspólna nauka. Człowiek według Biblii ma dwie cechy – zwierzęcą i duchową. Wyzwaniem dla każdego jest rozwój swoich cech niebiańskich, by wyrastały ponad zwierzęce instynkty – powiedział rabin. Dodał, że Bóg dał człowiekowi wolność, by mógł wybierać między dobrem a złem. - Życie każdego człowieka jest wezwaniem do uwznioślania instynktów – stwierdził.

Prelegent zauważył, że przesłanie Mojżesza, który wzywa człowieka do wybierania życia, a nie śmierci, łączy obie religie – To jest właśnie kwintesencja i judaizmu i chrześcijaństwa. Wykraczające ponad rozbieżności wezwanie do świętości życia. By prowadzić życie czyste i udoskonalać się – mówił gość Dnia Judaizmu.

Rabin zaznaczył, że Żydzi i chrześcijanie muszą ze sobą współpracować, by przeciwdziałać nihilistycznej, niszczycielskiej rzeczywistości. Zdaniem prelegenta, w dzisiejszych czasach chrześcijaństwo, tak samo jak judaizm ciągle musi wykazywać nowe duchowe ścieżki. - Każde pokolenie ma swoje własne potrzeby duchowe i potrzebuje wzorcowych liderów. Żadna religia statyczna nie ma przyszłości. Musimy rozwijać dialog i dynamiczne sposoby myślenia – podkreślił.

Zdaniem gościa z Buenos Aires, od Soboru Watykańskiego II rozpoczęła się nowa epoka dialogu pomiędzy żydami a katolikami, a nadzieja na stworzenie nowej rzeczywistości zaczęła być marzeniem wielu osób. - Realia naszego obecnego świata są jednak ponure, pełne straszliwych konfliktów w wielu miejscach – podsumował rabin Skórka

Tegorocznym obchodom Dnia Judaizmu towarzyszy cytat z proroka Izajasza: „Uwiodłeś mnie, a ja pozwoliłem się uwieść”.

Rabin Abraham Skórka urodził się 5 lipca 1950 r., w stolicy Argentyny. Jego ojciec pochodził z Końskich, mama z Łodzi. Podobnie jak papież Franciszek, (Jorge Bergoglio) był dzieckiem imigrantów przybyłych do Buenos Aires z Europy. W 1973 r. ukończył Latynoamerykańskie Seminarium Rabiniczne w Buenos Aires, którego jest teraz rektorem.

W Kościele katolickim Dzień Judaizmu po raz pierwszy obchodzono w 1998 r. Co roku celebrowany jest w innym polskim mieście. Katolicko-żydowskie spotkanie zostało zainicjowane przez Episkopat Polski.

Celem Dnia Judaizmu jest refleksja wśród katolików na temat wspólnego z żydami duchowego dziedzictwa i poszukiwanie dalszych impulsów do dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. Stałymi elementami spotkania są prelekcje, dyskusje, wydarzenia kulturalne oraz wspólna modlitwa.

