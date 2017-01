Kielce: otwarcie wystawy „Nasi sąsiedzi - Żydzi” podczas ogólnopolskiego Dnia Judaizmu

dziar, Kielce, 2017-01-17

Z okazji obchodów XX Dnia Judaizmu w Kielcach w Muzeum Diecezjalnym, bp Jan Piotrowski oraz wiceambasador Izraela Ruth Cohen–Dar, otworzyli wystawę „Nasi sąsiedzi – Żydzi”, obrazującą w fotografiach, dokumentach i relacjach sąsiedztwo polsko –żydowskie na Kielecczyźnie.

„Dzisiaj padło wiele dobrych słów o naszych relacjach i kontaktach. To ważne tu w Kielcach, naznaczonych bolesną kartą pogromu, ale i tak licznymi przykładami bohaterstwa polskich sąsiadów. Przeszłość za nami, przyszłość przed nami” – powiedziała KAI pani ambasador Ruth Cohen – Dar, zwiedzając wystawę.

Składają się na nią fotografie i dokumenty Żydów uratowanych podczas II Wojny światowej przez Polaków, pochodzące z zasobów kieleckiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej.

Nietypowe pamiątki to relacje uczniowskie, nadesłane na szkolny konkurs wojewódzki „Nasi sąsiedzi – Żydzi”, organizowany od czterech lat przez Ośrodek Edukacyjno – Muzealny „Świętokrzyski Sztetl” i Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Doboru tekstów dokonała dr Edyta Majcher – Ociesa. Są to relacje uczniowskie zebrane wśród mieszkańców m.in. Chmielnika, Staszowa, Nowej Słupi. Teksty wzbogacają duże rodzinne fotografie Żydów z kieleckiego.

Na wystawie można także oglądać dokumenty niemieckie z czasów II wojny światowej, a także zbiór judaików użyczonych przez Muzeum Regionalne w Szydłowie, Wyższe Seminarium Duchowne i Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach.

