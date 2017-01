Kościół w Polsce obchodził XX Dzień Judaizmu

ar, dziar, apis, tk; opr. mip / bd, Kielce, 2017-01-18

strona 1 z 2

Fot. pixabay.com

Współczesny świat znajduje się na zakręcie historii, trzeba na nowo pokazać światu ład Ewangelii - powiedział rabin prof. Abraham Skórka w Kielcach, gdzie we wtorek odbyły się centralne obchody Dnia Judaizmu. W programie organizowanego po raz 20. międzyreligijnego spotkania znalazło się nabożeństwo biblijne, modlitwa za ofiary pogromu kieleckiego oraz żydowsko-chrześcijańska dyskusja. Kolejny, 21. Dzień Judaizmu odbędzie się w Warszawie.

- To jest dzień, który przeżywamy wewnątrz Kościoła, a który stanowi refleksję na temat naszych wspólnych korzeni i źródeł naszej historii. Pragnę, aby ten Dzień Judaizmu, który został zorganizowany w mieście tak szczególnym jak Kielce, przyniósł jak najwięcej dobra, świadomości wspólnych źródeł, ale też wspólnego celu – podkreślił przewodniczący Rady KEP ds. Dialogu Religijnego bp Rafał Markowski podczas konferencji prasowej zorganizowanej w kieleckim urzędzie miasta.

Do dziennikarzy zwrócił się także bp Jan Piotrowski. Biskup kielecki zwrócił uwagę, że Kielce to szczególne miejsce w historii Polski, chrześcijaństwa, ale również i przyjazne miejsce dla potomków Abrahama, nawet jeśli dokonywały się tu rzeczy bolesne i trudne. Z kolei prezydent Kielc Wojciech Lubawski zaznaczył, że miastu zależy na dobrych relacjach z wyznawcami judaizmu. Prelegenci wyrazili radość z organizacji w tym mieście jubileuszowego, 20. Dnia Judaizmu.

Pamięci minionych pokoleń

Inauguracją chrześcijańsko-żydowskich obchodów była modlitwa pod pomnikiem Menora przy al. IX Wieków Kielc, gdzie uczczono pamięć ofiar Pogromu Kieleckiego. – Nie sposób mówić o dialogu chrześcijańsko-żydowskim w Kielcach, nie wspominając tego tragicznego zdarzenia sprzed 70 lat. Położyło się ono cieniem na wzajemnych relacjach polsko-żydowskich i chrześcijańsko-żydowskich – powiedział Bogdan Białek, współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów.

Przy pomniku Menora modlili się bp Jan Piotrowski i rabin Yehoshua Ellis, przedstawiciel naczelnego rabina Polski Michaela Schudricha.

Po krótkim wspomnieniu zamordowanych żydowskich mieszkańców Kielc oraz Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej, a także modlitwach, którym przewodniczył bp Jan Piotrowski, uczestnicy uroczystości postawili znicze pod Murem Pamięci Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, przed budynkiem dawnej synagogi.

Rabin Skórka: światu trzeba na nowo pokazać ład Ewangelii

W auli kieleckiego Wyższego Seminarium Duchownego odbyły się okolicznościowe wykłady i panel dyskusyjny. Referat „Żydzi i chrześcijanie w nowym świecie” wygłosił gość specjalny tegorocznego Dnia Judaizmu - rektor Latynoamerykańskiego Seminarium Rabinicznego w Buenos Aires i przyjaciel papieża Franciszka rabin prof. Abraham Skórka. W wystąpieniu podkreślił, że żadna religia statyczna nie ma przyszłości. - Musimy rozwijać dialog i dynamiczne sposoby myślenia - mówił rabin.

Prelegent wyjaśnił, że pojęcie „nowy świat” zostało użyte do opisania kontynentu amerykańskiego, zaraz po odkryciu go przez Europejczyków, pod koniec XV w. Echo tych przemian przyczyniło się do europejskiej rewolucji kulturowej, która doprowadziła świat do II wojny światowej i masowej eksterminacji Żydów.

Abraham Skórka z uznaniem mówił o Soborze Watykańskim II, który zapoczątkował kształtowanie się dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. Ocenił, że mimo pojawiających się w historii przejawów wzajemnej niechęci i uprzedzeń, Żydzi i chrześcijanie wyznawali zawsze podobne wartości.

Zdaniem gościa z Argentyny współczesny świat znajduje się na zakręcie historii. - Światu trzeba na nowo pokazać ład Ewangelii – mówił rabin dodając, że nowoczesne społeczeństwo cechuje rozwój technologiczny, bez rozwoju duchowego. Pojawiło się również nowe zagrożenie dla świata: walczący ateizm.

Jak zauważył rabin Skórka, to co nas łączy, to wspólna nauka. Człowiek według Biblii ma dwie cechy – zwierzęcą i duchową. Wyzwaniem dla każdego jest rozwój swoich cech niebiańskich, by wyrastały ponad zwierzęce instynkty – powiedział rabin. Dodał, że Bóg dał człowiekowi wolność, by mógł wybierać między dobrem a złem. Zaznaczył, że Żydzi i chrześcijanie muszą ze sobą współpracować, by przeciwdziałać nihilistycznej, niszczycielskiej rzeczywistości. Zdaniem prelegenta, w dzisiejszych czasach chrześcijaństwo, tak samo jak judaizm, ciągle musi wykazywać nowe duchowe ścieżki.

- Każde pokolenie ma swoje własne potrzeby duchowe i potrzebuje wzorcowych liderów. Żadna religia statyczna nie ma przyszłości. Musimy rozwijać dialog i dynamiczne sposoby myślenia – podkreślił. Zdaniem gościa z Buenos Aires, od Soboru Watykańskiego II rozpoczęła się nowa epoka dialogu pomiędzy żydami a katolikami, a nadzieja na stworzenie nowej rzeczywistości zaczęła być marzeniem wielu osób.

Abp Muszyński: mamy wspólne dziedzictwo i wspólne zobowiązania

Podczas panelu dyskusyjnego ks. prof. Przemysław Kantyka, kierownik Katedry Teologii Protestanckiej w Instytucie Ekumenicznym na Wydziale Teologii KUL, zauważył, że bardzo ważnym zadaniem dla Żydów i chrześcijan, jest wspólne przeciwstawianie się bałwochwalstwu, które jest groźnym grzechem współczesnych czasów i przejawia się chociażby w postaci materializmu.

Natomiast zdaniem związanej ze stołeczną Gminą Wyznaniową Żydowską pierwszej Polki używającej tytułu rabina Małgorzaty Kordowicz, najważniejszą wspólną wartością jest to, że wszyscy ludzie są stworzeni na obraz i podobieństwo Boga i jeśli będziemy o tym pamiętać, nasze spotkanie z drugim człowiekiem będzie łatwiejsze. – Na pewno dialog jest zawsze korzystny, nigdy zagrażający. Myślę, że inaczej kształtują się relacje międzyludzkie w takich kategoriach – powiedziała.

Bp Rafał Markowski, przewodniczący Komitetu KEP ds. Dialogu z Judaizmem oraz Rady KEP ds. Dialogu Religijnego, wskazał, że otwarcie Kościoła drzwi do dialogu międzywyznaniowego, które dokonało się na II Soborze Watykańskim, wynika z przeświadczenia, że Bóg chce zbawić wszystkich ludzi. - To postawa Kościoła, który chce naprawdę wprowadzić w życie dialog – powiedział duchowny, dodając, że wielkim wyzwaniem wobec współczesnego świata jest kryzys religijny i nie jest to kwestia wyłącznie procesu sekularyzacji.

Zdaniem biskupa problem istnieje również w Kościele, a polega on na rozbieżności między tym, co człowiek wyznaje, a czym naprawdę żyje. - Z tym rozdźwiękiem świat ma duży problem. Wspólnym wyzwaniem jest to, żeby ożywić wiarę ludzi tak, by kształtowała ona ich życie. Dopiero wtedy będziemy mówili o wierze, która prowadzi do świętości – podsumował przewodniczący Komitetu KEP ds. Dialogu z Judaizmem.

- Mamy wspólne dziedzictwo, wspólną hebrajską Biblię, z której wynikają wspólne zobowiązania – stwierdził natomiast abp Henryk Muszyński. Prymas senior dodał, że najważniejszym wyzwaniem jest obrona życia. - Przykazanie „Nie będziesz zabijał” jest adresowane do wszystkich ludzi i nie można wykluczać z niego nikogo ani chorych, ani cierpiących, ani starszych – stwierdził hierarcha, który był pionierem dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce.

Jak zauważył abp Muszyński, w dzisiejszych czasach ok. 65 mln osób to imigranci, ok. 60-70 proc. ludzi z zespołem Downa nie może się urodzić, a liczba bezdomnych też wciąż rośnie. – Ochrona najsłabszych, to nasze najważniejsze zobowiązanie! Nie chodzi tylko o walkę z bałwochwalstwem, ale i ochronę najsłabszych, a przede wszystkim głoszenie światu nadziei! – podsumował prymas senior.

Módlmy się wspólnie

Najważniejszym elementem modlitewnym XX Ogólnopolskiego Dnia Judaizmu w Kielcach było nabożeństwo biblijne odprawione w bazylice katedralnej, w którym udział wzięli biskupi katoliccy, duchowni innych Kościołów chrześcijańskich oraz delegaci społeczności żydowskiej.

- Kościół to miejsce modlitwy i dialogu, miejsce spotkania człowieka z Bogiem, gdzie dzisiaj modlimy się wspólnie – mówił bp Jan Piotrowski, zapraszając biskupów, rabinów, delegatów innych Kościołów do zapalenia kolejnych ramion menory ustawionej przed ołtarzem.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/