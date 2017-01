Kielce: inauguracja Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

dziar, Kielce, 2017-01-18

Nabożeństwo Słowa Bożego w kościele ewangelicko-metodystycznym rozpoczęło dzisiaj obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Kielcach. - Reformacja podkreśla zbawienie poprzez wiarę w Jezusa i jego naukę – powiedział ks. Janusz Daszuta, który przewodniczył modlitwie.

Wieczorne nabożeństwo prowadził pastor kieleckiego kościoła metodystycznego, ks. Janusz Daszuta, który przypomniał, że w tym roku chrześcijanie z Niemiec przygotowali materiały biblijne Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, z racji 500 rocznicy wystąpienia Marcina Lutra.

Reformacja podkreśla zbawienie poprzez wiarę w Jezusa i jego naukę. Chodzi o jedność w przebaczaniu i zasypywaniu wszelkich podziałów – stwierdził.

Następnie pastor zaprosił duchownych zebranych w kościele do symbolicznego budowania muru, na podobieństwo berlińskiego, ale z elementów symbolizujących grzechy: braku miłości, dyskryminacji, prześladowania, niszczenia wspólnoty, nietolerancji, wojen religijnych, odrzucenia, nienawiści i pogardy dla innych, nadużycia władzy i fałszywych oskarżeń, izolacji i pychy. - Panie, umocnij nas i uzdrów, abyśmy umieli burzyć mury w kościołach, domach, rodzinach, społeczeństwach - modlił się pastor w imieniu zebranych.

Homilię wygłosił ks. Paweł Borto, referent ds. ekumenizmu diecezji kieleckiej. – Krzyż jest kluczem do wezwania, aby wzajemnie się miłować – podkreślił duchowny. Zaapelował również, aby objąć krzyż – każdy swój i uczynić go miarą miłości, aby umieć powiedzieć Bogu: tak nawet w godzinę opuszczenia.

Po spontanicznej modlitwie wiernych nastąpiło zburzenie muru, a raczej przekształcenie go w krzyż. – Przez to, co Chrystus zrobił dla nas na krzyżu nasze konto grzechów równa się zero – powiedział pastor Daszuta.

W tym roku obchodom Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan towarzyszy hasło „Pojednanie: Miłość Chrystusa przynagla nas”. Zostało zainspirowane adhortacją apostolską papieża Franciszka z 2013 r. zatytułowaną Evangelii gaudium (Radość Ewangelii). W adhortacji tej został użyty właśnie ten cytat: „Miłość Chrystusa przynagla nas”.

Jutro uczestnicy wydarzeń ekumenicznych spotkają się w klasztorze na Karczówce u ojców pallotynów, natomiast 20 stycznia są zaproszeni do udziału w ważnym wydarzeniu duchowym i kulturalnym, czyli w koncercie „Betlejem w Kielcach”, który odbędzie się w Hali Legionów, przy ul. Długosza 2.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan obchodzony jest od 1908 roku.

