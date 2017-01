Kielce: Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu

apis, Kielce, 2017-01-19

Modlitwa przy pomniku Menroa oraz projekcja filmów „Historia Ireny Sendlerowej”, „Przy Planty 7/9” – złożą się na obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, które odbędą się 27 stycznia br. w Kielcach.

Stowarzyszenie im. Jana Karskiego zaprasza kielczan 27 stycznia br. o godz. 17.00 na wspólną modlitwę przy pomniku Menroa (al. IX Wieków Kielc). W Instytucie Kultury Spotkania i Dialogu (ul. Planty 7) o godz. 17.30 zostaną wyświetlone dwa filmy „Historia Ireny Sendlerowej” w reżyserii Andrzeja Wolfa oraz „Przy Planty 7/9” w reżyserii Michała Jaskulskiego i Lawrenca Loewingera.

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu został ustanowiony decyzją Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 2005 roku. Upamiętnia on miliony Żydów zgładzonych przez nazistowskie Niemcy podczas II wojny światowej. Dzień ten przypada w rocznicę wyzwolenia więźniów obozu Auschwitz-Birkenau.

Podczas wojny życie straciło około 6 milinów europejskich Żydów. Ludzie ginęli w gettach, obozach śmierci, obozach koncentracyjnych, z głodu i chorób, w wyniku zbiorowych i pojedynczych egzekucji. W prawie 20-tysięcznej społeczności Żydów kieleckich Holocaust przeżyło ledwie 500 osób.

