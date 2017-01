Kielce: nabożeństwo ekumeniczne na Karczówce

dziar, Kielce, 2017-01-20

Refleksja nad Biblią i dziejami reformacji, wystawa o Biblii, koncert kolęd, nabożeństwo Słowa Bożego w kościele klasztornym na Karczówce - to kolejne wydarzenie kieleckich obchodów Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Spotkanie rozpoczęto od lektury Psalmu 25 „Do Ciebie Panie, wznoszę duszę”, czytanego przez zaproszone grupy osób.

Rozważano także Pisma św. Wincentego Pallottiego, poczynając od słów: „Postanówcie więc w miarę swych sił starać się o pomnażanie środków sprzyjających rozkrzewianiu wiary świętej, posługując się przy tym swoją mocą, ludzką szlachetnością, wiedzą, bogactwem, zawodem, rzemiosłem, rozmową, a przede wszystkim postem, pokorną, ufną i wytrwałą modlitwą”.

Refleksję na temat jedności chrześcijan dzisiaj i historię drogi jedności przypomnieli księża pallotyni – gospodarze klasztoru na Karczówce, a dzieje reformacji przedstawił dr Janusz Kucharczyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach). Historię Biblii przypomniała okolicznościowa wystawa dziejów Biblii, od dziejów Qumran przez historię druku i propozycje współczesne.

Rozważano słowa Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 16, 24 – 26): „Ci, którzy stracą swe życie z mego powodu, znajdą je”.

Spotkanie wzbogacił koncert Chóru Politechniki Świętokrzyskiej, który wykonał kolędy z różnych epok.

Do 25 stycznia będą się odbywały nabożeństwa ekumeniczne, modlitwy w duchu Taizé, spotkania w klasztorach, wieczory kolęd, a na zakończenie – Msza św. pod przewodnictwem bp. Jana Piotrowskiego.

W tym roku obchodom Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan towarzyszy hasło Pojednanie: Miłość Chrystusa przynagla nas (por. 2 Kor 5,14-20). Zostało ono zainspirowane adhortacją apostolską papieża Franciszka z 2013 r. zatytułowaną Evangelii gaudium (Radość Ewangelii). W adhortacji tej został użyty właśnie ten cytat: „Miłość Chrystusa przynagla nas”.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan obchodzony jest od 1908 roku.

