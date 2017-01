Jerozolima: naczelny rabin Polski umieścił błogosławieństwa kielczan w Ścianie Płaczu

apis, Jerozolima, 2017-01-20

Naczelny rabin Polski Michael Schudrich, umieścił w Ścianie Płaczu w Jerozolimie kartki z błogosławieństwami, jakie wypisali uczestnicy uroczystości otwarcia „pokoju błogosławieństw”, które odbyło się 15 stycznia br. w Kielcach. Wydarzenie odbyło się w ramach Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. Rabin Schudrich towarzyszył prezydentowi Andrzejowi Dudzie w jego oficjalnej wizycie w Izraelu.

Podczas uroczystości otwarcia „pokoju błogosławieństw” w Instytucie Kultury Spotkania i Dialogu Stowarzyszenia im. Jana Karskiego w Kielcach, organizator spotkania Bogdan Białek zachęcał uczestników do wkładania do kieleckiej „ściany płaczu” karteczek ze swoimi błogosławieństwami. Wśród kilkudziesięciu, które zostały złożone, były napisane m.in. przez biskupa kieleckiego Jana Piotrowskiego i Wojciecha Lubawskiego, prezydenta Kielc.

- Każdy odwiedzający może również napisać swoje błogosławieństwo i włożyć w szczelinę naszej „ściany płaczu”. Będziemy je co pewien czas zbierać i wysyłać do Jerozolimy, do naszych przyjaciół, którzy zaniosą je do prawdziwej Ściany Płaczu, czyli Zachodniego Muru – mówił Bogdan Białek, prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego.

„Pokój błogosławieństw” utworzony w kamienicy, w której 70 lat temu dokonano pogromu Żydów, jest pierwszą taką inicjatywą w Polsce i ma służyć idei dialogu i pojednania.

Jest to miejsce, jak podkreśla Bogdan Białek, w którym nie można złorzeczyć, a przede wszystkim należy się w nim uczyć tego, jak błogosławić.

Na ścianach „pokoju błogosławieństw” powieszone zostały oprawione w szklane szyby plansze z błogosławieństwami. Zaczerpnięte one zostały z Księgi Psalmów, Kazania na Górze. Wykorzystano też modlitwę papieża Franciszka w Malmö oraz teksty ułożone przez rabina Abrahama Skórkę i bpa Jana Piotrowskiego. Przygotowane zostało też specjalne miejsce, gdzie każdy może zostawić zapisane przez siebie błogosławieństwo.

