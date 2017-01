Kielce: „Betlejem w Kielcach” – wyjątkowy koncert z udziałem gwiazd

dziar, Kielce, 2017-01-21

W piątkowy wieczór blisko 2, 5 osób wysłuchało w Hali Legionów koncertu pt. „Betlejem w Kielcach”, kolędując z artystami i dzieląc się opłatkiem. Kielce znalazły się na trasie 12 miast, w których zorganizowano wielki koncert bożonarodzeniowy z cyklu „Betlejem w Polsce” Dochód ze sprzedaży biletów zostanie przeznaczony na projekt „Głodnych nakarmić”.

Wydarzenie poprowadził Marek Zając, a przed kielecką publicznością wystąpiły gwiazdy polskiej estrady: TGD, Natalia Niemen, Marika, Kuba Badach, Mate.O, Piotr Cugowski.

„Imię Jezusa jest na początku wszystkiego. Tam, gdzie między ludźmi autentycznie jest Jezus – tam rodzi się wspólnota – mówił Marek Zając.

Koncert składał się z kilku części. Najpierw zabrzmiały najpiękniejsze kolędy świata i pieśni bożonarodzeniowe w oryginalnych aranżacjach w wykonaniu artystów.

Wieczór rozpoczęła ”Kolęda Maryi” – utwór pochodzący z legendarnego oratorium „Kolęda Nocka” autorstwa Wojciecha Trzcińskiego i Ernesta Brylla. Pierwszy mix kolędowy stanowiło połączenie gospelowego refrenu „Amen”, skomponowanego w latach 60. XX w., z XVII - wieczną polską kolędą „W żłobie leży”, której autorstwo przypisuje się Piotrowi Skardze. Tradycyjna melodia poloneza została poddana gospelowej rytmizacji. Były także kolędy nigeryjskie, ormiańskie, ciekawie brzmiało łączenie kolęd polskich z francuskimi, amerykańskimi, angielskimi i staroangielskimi.

Bodaj największymi oklaskami został nagrodzony utwór w wykonaniu Natalii Niemen „Nie było miejsca dla Ciebie”, napisany w latach 30. XX wieku przez dwóch jezuitów, połączony z ponadczasowym przebojem Czesława Niemena „Dziwny jest ten świat”.

Integralną część koncertu stanowiło pobłogosławienie opłatków i łamanie się nimi między uczestnikami wydarzenia, a także życzenia od bp. Jana Piotrowskiego.

„Betlejem – to brzmi pięknie, dosłownie znaczy „Dom chleba” – tego, który łamiemy w naszych rękach” – mówił biskup kielecki. – „Tak jak kiedyś, 2 tys. lat temu, przed narodzinami Jezusa były zamknięte gospody i domy, nadal wiele serc jest zamkniętych dla Niego” – zauważył bp Piotrowski apelując o przyjaźń, radość i pokój między ludźmi.

Uczestnicy koncertu zostali także zaproszeni do wspólnego śpiewania kolęd, a na finał miała miejsce modlitwa uwielbienia „Gloria” – austriacki refren kolędowy przeplatany fragmentami starotestamentowej Księgi proroka Izajasza, mówiącymi o narodzinach Mesjasza.

Patronat nad wydarzeniem objęli: Agata Kornhauser – Duda, małżonka prezydenta RP, Konferencja Episkopatu Polski, Biskup Kielecki Jan Piotrowski.

Koncert został zrealizowany przy współpracy Wydziału Duszpasterstwa Diecezji Kieleckiej i Ruchu Światło - Życie. Jego producenci to: Adam Guzdek (członek Zarządu Fundacji Światło Życie) i Piotr Nazaruk (muzyk, dyrygent TGD).

