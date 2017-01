Kielce: charytatywny mecz uczniów, nauczycieli i piłkarzy dla podopiecznych hospicjum

dziar, Kielce, 2017-01-25

Dla podopiecznych prowadzonego przez kielecką Caritas Hospicjum im. św. Matki Teresy z Kalkuty zagrali w turnieju charytatywnym uczniowie i nauczyciele z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach, wspomagani przez piłkarzy Korony Kielce oraz gości ze szkoły katolickiej w Barcelonie. Dochód z akcji przeznaczony zostanie na zakup specjalistycznej karetki.

- Nasi uczniowie bardzo udzielają się w zakresie wolontariatu i właściwie z ich inicjatywy zaangażowaliśmy się w pomoc dla Hospicjum. Wiemy, że potrzebna jest specjalistyczna karetka – mówi KAI Renata Walęcka, dyrektor VI LO. Dodaje, że jest dumna ze swych uczniów, z ich chęci pomagania i operatywności w tym zakresie.

W ostatnim meczu turnieju zagrali uczniowie i nauczyciele z VI LO, piłkarze Korony Kielce, a także młodzież z Hiszpanii, która przyjechała do Polski na wymianę uczniowską.

Podczas zawodów rozegranych zostało kilkanaście meczy. Gracze opłacali wpisowe, a widzowie bilety. Nie zabrakło także licytacji fantów, wśród których pojawiła się koszulka podpisana przez zawodników Korony Kielce. Wylicytowano ją za 150 złotych.

Na cele hospicjum przeznaczone zostały pieniądze uzyskane podczas uczniowskiego kiermaszu świątecznego, który odbył się w kościele garnizonowym. Ze sprzedaży ciast i stroików uzyskano ponad 2,2 tys. zł.

Zakup specjalistycznej karetki dla Hospicjum to kwota ponad 100 tys. zł. Ambulans służyć będzie m.in. do przewozu pacjentów na badania do szpitali.

Pierwsze hospicjum stacjonarne w województwie świętokrzyskim funkcjonuje od czerwca 2015 r. Budowa hospicjum mogła być realizowana dzięki zaangażowaniu różnych środowisk, głównie związanych z Kościołem, np. dzięki organizowanej rokrocznie kampanii Pola Nadziei, darom od kapłanów, czy w ramach odpisu 1 proc. podatku.

Hospicjum im. bł. Matki Teresy z Kalkuty było budowane przez Caritas od 2009 r. Mieści 44 miejsca. Placówka zapewnia terminalnie chorym niezbędną opiekę lekarską, usługi pielęgniarskie, rehabilitację przyłóżkową, pomoc wolontariuszy oraz wsparcie psychologiczne dla chorego i jego rodziny.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/